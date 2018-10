1918/2018 - Von De Gaulle bis Tito: Prominente Kriegsteilnehmer

Wien (APA) - Der spätere jugoslawische Partisanenführer erhielt eine Tapferkeitsmedaille der k.u.k. Armee, das Opfer eines Giftgas-Angriffs wurde zum größten Kriegsverbrecher aller Zeiten und der nachmalige Held der Resistance saß den Großteil des Kriegs in Gefangenschaft. Die Kriegslaufbahn späterer Weltenlenker mutete in vielen Fällen kurios, in einigen prophetisch an.

ENGELBERT DOLLFUSS - Der spätere Bundeskanzler und austrofaschistische Diktator meldete sich im September 1914 als Freiwilliger zum Militärdienst. Wegen seiner kleinen Körpergröße (1,51 Meter) wurde er erst im zweiten Anlauf genommen. Dollfuß kämpfte mit den Tiroler Schützen an der italienischen Front, erhielt mehrere Tapferkeitsmedaillen und wurde bis zum Oberleutnant befördert. Er zeichnete sich vor allem durch die erfolgreiche Verteidigung des Schrimmlerjochs im Oktober 1916 aus. Dort ist auch eine „Dollfuß-Scharte“ nach ihm benannt.

CHARLES DE GAULLE - Nicht besonders ruhmreich schlug sich der spätere französische Kriegsheld und Republiksgründer im Ersten Weltkrieg. Zwei Mal an der Front verwundet, widersetzte er sich im Jahr 1915 einem Befehl seines Vorgesetzten und ließ auf feindliche Gräben feuern. Im März 1916 geriet er in der Schlacht um Verdun verwundet in deutsche Kriegsgefangenschaft. Den Rest des Krieges verbrachte er damit, mehrmals erfolglos den Ausbruch aus deutschen Lagern zu versuchen.

KLEMENT GOTTWALD - Der erste Präsident der kommunistischen Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg kämpfte von 1915 bis 1918 in der österreichisch-ungarischen Armee. In der Schlacht um Zborova stand ihm auf Seiten der tschechischen Legion sein späterer Nachfolger als CSSR-Präsident, Ludvik Svoboda, gegenüber. Im Jahr 1918 desertierte Gottwald.

ADOLF HITLER - Der gebürtige Oberösterreicher zog wie viele andere Zeitgenossen begeistert in den Krieg, allerdings für die bayerische Armee und nicht für jene der Donaumonarchie. Er kämpfte den ganzen Krieg lang an der Westfront, erhielt mehrere Tapferkeitsabzeichen und galt als unterwürfiger Soldat. Im Oktober 1918 wurde er in Flandern von Senfgas getroffen und erblindete vorübergehend. Vom Kriegsende erfuhr er im Lazarett, wo er wegen Kriegshysterie behandelt wurde. Später sagte er, dass ihn die damaligen Ereignisse darin bestärkt hätten, Politiker zu werden.

THEODOR KÖRNER - Der SPÖ-Politiker und Bundespräsident (1951-57) war einer der führenden Köpfe bei der Planung der k.u.k.-Einsätze an der Isonzofront. Nach der Kriegserklärung Italiens war er Generalstabschef mehrerer verschiedener Armeekorps an der Isonzofront, wo er sich vor allem dem Aufbau eines Verteidigungssystems widmete. Ende 1917 wurde er Generalstabschef der gesamten Streitkräfte der Isonzofront. Nach Kriegsende schlug er sich nach Ljubljana durch, um der Kriegsgefangenschaft zu entgehen. Zeitgenössischen Berichten zufolge soll er dort bitterlich über den Kriegsausgang geweint haben.

BENITO MUSSOLINI - Der spätere italienische Diktator zählte nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu den vehementesten Befürwortern eines italienischen Kriegseintritts. An der Front zählte er nicht gerade zu den Vorkämpfern. Der damalige sozialistische Politiker wurde im August 1915 eingezogen und an einem ruhigen Frontabschnitt eingesetzt. Im Februar 1917 verletzte er sich durch eine eigene Mörsergranate, im August 1917 entließ man ihn aus dem Kriegsdienst.

JOSIP BROZ TITO - Auch der spätere Präsident des kommunistischen Jugoslawien kämpfte in der k.u.k. Armee. Bereits im Jahr 1913 eingezogen, wurde er nach Kriegsausbruch an der Front gegen Serbien eingesetzt. Der Artillerie-Unteroffizier erwarb sich dabei auch die Silberne Tapferkeitsmedaille, die ihm aber nicht mehr überreicht werden konnte, weil er im Jahr 1915 in russische Kriegsgefangenschaft geriet.

HARRY S. TRUMAN - Der US-Präsident (1945-51) wurde als Offizier im Sommer 1918 in Frankreich eingesetzt, wo er seine Einheit bei einem Überraschungsangriff der Deutschen mit dem Einsatz von Kraftausdrücken, die man von ihm nicht gewohnt war, von der Flucht abhalten konnte. Im September 1918 wartete er entgegen einem entsprechenden Befehl mit einem Angriff zu und verhinderte so vermutlich Todesopfer in eigenen Reihen. So gelang ihm das Kunststück, dass seine Batterie keinen einzigen Mann im Krieg verlor. Trumans Nachfolger als US-Präsident, der Kriegsheld Dwight D. Eisenhower, blieb ein Kriegseinsatz in Europa entgegen seinem innigen Wunsch verwehrt. Obwohl er gleich nach dem Kriegseintritt im April 1917 um eine Verlegung nach Übersee ersuchte, sollte es erst im November 1918 so weit sein. Doch kam der Waffenstillstand der geplanten Verlegung um nur eine Woche zuvor.