US-Kongresswahl - FPÖ-Freund Steve King muss diesmal zittern

Washington (APA) - Kaum ein US-Kongressabgeordneter steht weiter rechts als Steve King (69), doch seinen ländlichen Wahlkreis im Mid-West-Staat Iowa hatte er bisher sicher. Bei den Zwischenwahlen am kommenden Dienstag muss er aber erstmals zittern, wobei er auch Erklärungsbedarf wegen seiner Kontakte zur FPÖ hat, die von US-Medien als „Nazi-linked group“ bezeichnet wird.

King sitzt seit 2002 im Repräsentantenhaus, wo er sich als kompromissloser Gegner von Abtreibung und Einwanderung einen Namen machte. So brachte er im Vorjahr ein Gesetz ein, dass Abtreibungen ab dem ersten Herzschlag des Ungeborenen untersagen würde. Auf seiner Homepage postete er Fotos von Migranten, denen Straftaten zur Last gelegt werden. Um seine agrarische Wählerbasis zufriedenzustellen, bekämpfte er etwa das Arsenverbot für Hühnerfutter. Dabei war er jedoch chronisch erfolglos. Laut der Lobbygruppe „Main Street Advocacy“ ist keiner der 435 Abgeordneten so ineffizient wie King: Von 94 Gesetzesinitiativen schaffte es keine ins Plenum.

Um seine politische Zukunft musste sich King bisher trotzdem keine Sorgen machen. Acht Mal gewann er seinen Wahlkreis mit satter Mehrheit, vor zwei Jahren mit 61,4 Prozent. Damit schnitt er in seinem Wahlkreis besser ab als der siegreiche republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump, der auf 60 Prozent kam. Vier Wochen vor der Wahl war King nach Österreich gereist, um den damaligen FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer im Rennen um die Hofburg zu unterstützen.

Diesmal darf sich King aber keine Auslandsausflüge in der heißen Wahlkampfphase leisten. Bei dem bevorstehenden Urnengang macht ihm nicht nur die Unzufriedenheit mit Trump zu schaffen, sondern auch ein starker demokratischer Gegenkandidat. Die Oppositionspartei hat nämlich den früheren Baseball-Star J. D. Scholten (38) als Herausforderer aufgestellt, der neben Jungwählern auch sportbegeisterte Konservative ansprechen will. Er sei angetreten, „um King zu entthronen“, gab Scholten schon im Sommer auf Twitter aus.

Nachdem der Rechtsanwaltsgehilfe den Rückstand auf King mit einem bodenständigen Wahlkampf deutlich verringern konnte, sieht eine am Wochenende veröffentliche Befragung den Amtsinhaber nur noch mit 45 zu 44 Prozent vorne. Als Achillesferse hat der demokratische Politiker dabei die chronische Erfolglosigkeit Kings ausgemacht. „Steve King hat ACHT Amtszeiten im Kongress vergeudet. Es ist Zeit, dass jemand kommt und ALLE vertritt“, so Scholten, der diesbezüglich auch auf die häufigen Österreich-Ausflüge des Abgeordneten verwies.

„In den vergangenen fünf Jahren, während die Bauern (von Iowa, Anm.) um ihr Überleben kämpften, hat Steve King mehr Zeit in Österreich verbracht als in den meisten Bezirken seines Wahlkreises“, schrieb der Herausforderer Ende August auf Twitter. In einem aktuellen Wahlkampfspot lässt Scholten auch mehrere Farmer zu Wort kommen lassen, als deren Vertreter sich King bisher rühmte. „Wie kannst Du die Stimme von jemandem sein, wenn Du Dich nie blicken lässt?“, sagt einer von ihnen Richtung des republikanischen Abgeordneten.

Für die Demokraten wäre eine Niederlage des republikanischen Rechtsaußen von großer symbolischer Bedeutung, weswegen sich auch nationale Größen der Oppositionspartei in den Wahlkampf eingeschaltet hatten. Der frühere Präsidentschaftskandidat und Senator Bernie Sanders ließ sich etwa bei einem gemeinsamen Basketball-Match mit dem Zwei-Meter-Mann Scholten filmen. „Steve King ist der führende Anti-Migranten-Ausländerfeind in Washington. Heuer besiegen wir ihn, und wählen @Scholten4Iowa“, twitterte Sanders.

Unerwarteten Rückenwind erhielt der Herausforderer vergangene Woche, als sich das Regionalblatt „Sioux City Journal“ hinter ihn stellte. „Diese Worte zu schreiben, ist uns nicht leichtgefallen“, hieß es in der Wahlempfehlung der konservativen Zeitung, die traditionell republikanische Kandidaten unterstützt hatte. „Mit einem Kandidaten von Scholtens Kaliber auf dem Stimmzettel haben wir uns entschieden, dass wir nicht noch einmal über die Sorgen hinwegsehen werden, die wir schon in der Vergangenheit inbezug auf King geäußert haben“, schrieb die Zeitung mit Blick auf die „aufwiegelnde und fragwürdige“ Aussagen des Mandatars.

Tatsächlich sorgt King regelmäßig mit Rechtsaußen-Positionen für Aufregung. Im Vorjahr machte er landesweite Schlagzeilen, nachdem er getwittert hatte, dass man die US-Zivilisation „nicht mit Babys von anderen Leuten wiederrichten“ könne. Diese Position untermauerte er im August in einem Interview mit der FPÖ-nahen Webseite „Unzensuriert“. „In den USA haben wir fast eine Million Abtreibungen pro Jahr, Babys, die von amerikanischen Eltern erzogen würden. Dann bringen wir 1,2 Millionen legale Migranten im Jahr und noch etwa 600.000 illegale Migranten“, sagte er.

Erst Mitte Oktober geriet er ins Kreuzfeuer der Kritik, weil er die rechtsextreme Bürgermeisterkandidatin von Toronto, Faith Goldy, als „Kämpferin für unsere Werte“ gelobt hatte. Weiter in die Defensive brachte King in der Vorwoche auch der von einem Rechtsextremisten verübte Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh. In einem Interview mit der „Washington Post“ musste er beteuern, dass er kein Antisemit sei und Israel unterstütze.

King ist diesbezüglich in der vergangenen Woche in Erklärungsnot geraten, weil bekannt geworden war, dass er im Sommer nach einem Bildungstrip ins frühere NS-Vernichtungslager Auschwitz mit FPÖ-Politikern zusammengetroffen war. Der Organisator der Reise, Jonny Daniels, zeigte sich „erschüttert“ über die Kontakte Kings zur Regierungspartei, die von führenden Ex-Nazis gegründet worden war. „Das war für mich persönlich ziemlich schockierend“, sagte Daniels Ende Oktober der „Jewish Telegraphic Agency“. Die Berichte über Kings FPÖ-Kontakte zeigten, wie wichtig es sei, Politiker nach Auschwitz zu bringen.

King nahm die FPÖ indes gegen Nazi-Vorwürfe in Schutz. „Wenn sie ihre Politik in Amerika verfolgen würden, wären sie Republikaner“, sagte er der „Washington Post“. FPÖ-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer sah dies vor zwei Jahren noch etwas anders. „Wenn die FPÖ in den USA antreten würde, dann würde sie als linksextreme Partei scheitern“, sagte er im Oktober 2016, angesprochen auf die extremen Positionen seines amerikanischen Wahlhelfers King.