Europas Leitbörsen zur Eröffnung deutlich fester erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Der europäischen Leitbörsen dürften aufgrund der positiven Vorgaben der Wall Street am Mittwoch fester in den Handel starten. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 deutete vor Beginn der Börsensitzung ein klares Plus von mehr als ein Prozent an. Der deutsche DAX soll ebenfalls stark zulegen.

Von einer Trendwende mit dem Auftakt für eine Jahresendrally wollte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners noch nicht sprechen. Er hält es jedoch für möglich, dass einige Käufer in den Markt gelockt werden aus Sorge, eine mögliche Weihnachtsrally zu verpassen.

Nach dem belebten Vortag wird es zur Wochenmitte bei den Quartalszahlen wieder etwas ruhiger. Bilanzen stehen lediglich aus der zweiten und dritten Börsenreihe an, etwa vom Flugzeugbauer Airbus, dem auf Bausoftware spezialisierten Unternehmen RIB Software und dem Halbleiterkonzern Dialog Semiconductor. Konjunkturseitig könnte am Nachmittag der ADP-Bericht eine Indikation für die offiziellen monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag liefern.

