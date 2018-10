Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund neun Punkte über dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.086,87) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.091,00 und 3.139,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.105,00 Punkten aus.

Nach starken Vorgaben von der Wall Street und von den asiatischen Aktienmärkten sollten auch die europäischen Börsen zulegen. In Wien würde damit der jüngste Erholungsschub weiter gehen. Mit weiteren Zuwächsen würde der ATX bereits seinen 4. Gewinntag in Folge absolvieren.

Auf Unternehmensebene stehen OMV, AT&S und AG mit vorgelegten Geschäftszahlen im Blickfeld der Akteure. Der Öl- und Gaskonzern OMV hat im dritten Quartal 2018 seine Gesamtproduktion und den Umsatz um ein Fünftel gesteigert. Das um Lagerhaltungseffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 31 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro - unterm Strich blieb aber nur ein Periodenüberschuss von 393 Mio. Euro, um 28 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres 2018/19 sein Konzernergebnis deutlich von 15,4 Mio. auf 55,4 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz stieg um 6,4 Prozent auf 516,9 Mio. Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018/19 hat der AT&S-Vorstand zudem die Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben.

Der Aluminiumherstellers AMAG hat in den ersten drei Quartalen 2018 wegen höherer Kosten im Geschäftsbereich Walzen und gestiegenen Rohstoffkosten weniger Gewinn gemacht. Das Ergebnis nach Ertragsteuern belief sich auf 43,4 Mio. Euro, nach 48,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,44 Prozent höher bei 3.086,87 Punkten geschlossen. Bankwerte präsentierten sich gesucht. So legten Raiffeisen 1,5 Prozent zu und Erste Group erhöhten sich um 0,8 Prozent. Bei der BAWAG blieb zum Handelsschluss ein Plus von 2,0 Prozent stehen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ AMAG +3,47% 35,80 Euro Zumtobel +3,21% 8,36 Euro AT&S +2,88% 19,98 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ Verbund -3,38% 34,90 Euro Schoeller-Bleckmann -3,31% 75,85 Euro Do&Co -2,53% 77,20 Euro ~

