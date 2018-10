Texaner suchte Opfer für Leichenschändung und Kannibalismus

Miami (APA/AFP) - Über eine Suchanzeige im Darknet hat ein Mann in den USA nach einem jungen Mädchen gesucht, das er töten, schänden und dann verspeisen wollte. Der 21-Jährige aus dem US-Bundesstaat Texas wurde festgenommen, nachdem ein Undercover-Polizist ihm zum Schein seine Tochter für das Verbrechen angeboten hatte, wie die Polizei in Florida am Dienstag mitteilte.

Ihm drohen nun unter anderem eine Anklage wegen Verschwörung zu einem Kapitalverbrechen und damit womöglich lebenslange Haft. Im Darknet, einem schwer zugänglichen Teil des Internets, war ein Polizist aus Florida auf die Suchanzeige des Texaners gestoßen. „Ich würde gern Leichenschändung und Kannibalismus ausprobieren und sehen, wie es sich anfühlt, jemanden zu töten“, hieß es darin. Der Polizist kontaktierte den Absender daraufhin und gab vor, seine minderjährige Tochter zur Verfügung stellen zu wollen.

Der Mann ging darauf ein und schrieb dem Beamten: „Ich interessiere mich nicht für Rollenspiele. Ich will sie tatsächlich vergewaltigen, töten und Kannibalismus begehen.“

Der Polizist reiste daraufhin nach Texas und nahm den 21-Jährigen Mitte Oktober fest. Der Verdächtige war laut Polizei froh über seine Festnahme. Er gab demnach an, er hätte sich sonst nicht unter Kontrolle gehabt und seinen Plan umgesetzt.