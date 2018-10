Börse Tokio schließt mit Gewinnen - jedoch sattes Monatsminus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Mittwoch deutliche Kursgewinne vorgelegt. Beflügeln konnten starke Zahlen zweier japanischer Industrieurgesteine. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 2,16 Prozent bei 21.920,46 Zählern. Im Oktober hat der japanische Leitindex jedoch ein Minus von mehr als 9 Prozent verbucht - dies ist der bisher größte monatliche Verlust in diesem Jahr.

Der Topix Index gewann indes 2,15 Prozent auf 1.646,12 Einheiten. 1.644 Kursgewinnern standen 416 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 38 Titel.

Unternehmensseitig sorgten eine überraschend starke Bilanz des Elektronikkonzerns Sony und ein angehobener Ausblick des Autobauers Honda für Rückenwind. Die Aktien des Elektronikkonzerns schlossen um 4,74 Prozent höher. Jene des Honda-Konzerns stiegen um 6,47 Prozent.

Unerwartet Schwache Monatsdaten zur Industrieproduktion konnten dem Handel vor diesem Hintergrund nichts anhaben. Sie ging im September im Monatsvergleich um 1,1 Prozent zurück, teilte die Regierung in Tokio mit. Unterdessen bleibt auch Japans Zentralbank auf Kurs und hält angesichts hartnäckig niedriger Inflation und der Sorge über Handelsspannungen an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

