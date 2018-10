Diebe stahlen von Schladminger Ski-Apartment-Baustelle 39 Fernseher

Schladming (APA) - Diebe haben in der Nacht auf Dienstag aus einem gerade fertig gebauten Apartmenthaus im obersteirischen Schladming (Bezirk Liezen) reiche Beute gemacht: Die Täter zwängten eine Stahltür zum ebenerdig gelegenen Ski-Raum auf und stahlen 39 neue Fernseher, die dort gelagert waren. Sie hätten in den kommenden Tagen in den Zimmern installiert werden sollen, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.

Die Apartments direkt im Ort waren bisher nicht bewohnt, sondern praktisch noch Baustellen, sagte die erhebende Beamtin auf APA-Nachfrage. Daher fiel der Diebstahl in der Nacht auch nicht auf. Die Fernseher sind mehrere zehntausend Euro wert. Bisher fehle eine Spur zu den Tätern.