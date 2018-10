Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gewinnt satte 2,6 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel tief in der Gewinnzone präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.167,17 Punkten nach 3.086,87 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein sattes Plus von 80,3 Punkten bzw. 2,60 Prozent.

Beflügelt von starken Vorgaben von der Wall Street und aus Asien geht es europaweit mit den Aktienkursen rasant nach oben. Der ATX setzt damit seinen jüngsten Erholungskurs fort und steht bereits vor seinem 4. Gewinntag in Folge.

Auf Unternehmensebene präsentieren sich OMV, AT&S und AG mit vorgelegten Geschäftszahlen im Blickfeld der Akteure. An die Spitze der Kursliste kletterte daraufhin die AT&S-Aktie mit einem Zuwachs von 3,9 Prozent. Der steirische Leiterplattenhersteller hat in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres 2018/19 sein Konzernergebnis deutlich von 15,4 Mio. auf 55,4 Mio. Euro gesteigert und zudem die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr angehoben.

Bei der OMV gab es ein klares Plus von 3,4 Prozent zu sehen. Der Öl- und Gaskonzern hat im dritten Quartal 2018 das um Lagerhaltungseffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten um 31 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro gesteigert.

Die AMAG-Titel zeigten sich hingegen unverändert. Der Aluminiumhersteller hat in den ersten drei Quartalen 2018 wegen höherer Kosten im Geschäftsbereich Walzen und gestiegenen Rohstoffkosten etwas weniger Gewinn gemacht.

Klare Kursgewinne streiften erneut die schwergewichteten Banken ein. Die Aktionäre der Erste Group konnten sich über einen Gewinn von 2,9 Prozent freuen. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 2,1 Prozent.

Verbund-Papiere kletterten 3,8 Prozent hoch. Andritz streiften ein Kursplus von drei Prozent ein und voestalpine stärkten sich um 2,8 Prozent.

Der ATX Prime notierte bei 1.596,28 Zählern und damit um 2,42 Prozent oder 37,7 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 29 Titel mit höheren Kursen, fünf mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 497.052 (Vortag: 340.902) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 14,84 (10,52) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

