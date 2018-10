Europas Leitbörsen dank starker Überseevorgaben sehr fest

Frankfurt am Main (APA) - Angesichts positiver Vorgaben der Wall Street und den Börsen in Asien tendieren die Leitbörsen Europas am Mittwochvormittag mit klaren Kursaufschlägen. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.00 Uhr mit plus 1,82 Prozent bei 3.204,44 Einheiten.

In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 1,50 Prozent oder auf 7.141,17 Punkte. Der französische CAC-40 gewann gar 2,20 Prozent auf 5.088,17 Zähler.

Seitens makroökonomischer Datenveröffentlichungen stand am Vormittag das spanische Wirtschaftswachstum des dritten Quartals im Fokus, das im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent gestiegen war. In Frankreich hatte indes die Inflation im Oktober um 2,5 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat zugelegt. Es blieb damit leicht unter den Erwartungen der Experten.

Unter den Einzelwerten rückten Zahlenveröffentlichungen in den Fokus, die für teils klare Zugewinne sorgten. So stiegen die Papiere des französischen Pharmakonzerns Sanofi um 3,2 Prozent, nachdem das Unternehmen ein starkes drittes Quartal vorgelegt hatte. In Paris ging es zudem für die Papiere der Airbus Gruppe um 0,7 Prozent nach oben, obwohl bei Veröffentlichung jüngster Zahlen kommuniziert wurde, der Konzern müsse seine Produktionspläne für 2018 kappen, weil Probleme des Triebwerksherstellers und Zulieferers Rolls-Royce belasten würden.

Auch Zahlenvorlagen aus Spanien rückten am Mittwoch in den Mittelpunkt. Telefonica erhöhten sich um 3,4 Prozent, nachdem die Prognosen des Unternehmens nach einem überraschend starken Quartal erhöht worden waren. Banco Santander gewannen unterdessen sogar 4,1 Prozent. Auch bei der Konsumentenbank hatte der Quartalsgewinn überrascht.

Dialog Semiconductor sprangen um 7,6 Prozent nach oben. Der Gewinn des Chipentwicklers und die Umsatzprognose für das letzte Jahresviertel hätten über den Erwartungen gelegen, urteilte der Analyst Andrew Gardiner in einer Studie zu Dialog.

In der Schweiz öffnete indes Clariant ihre Bücher. Umsatz und operativer Gewinn wurden im dritten Quartal gesteigert, aber in einem geringeren Ausmaß als von Experten erwartet worden war. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns stiegen dennoch in einem positiven Umfeld um 2,4 Prozent.

