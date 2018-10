Pensionen - Hartinger-Klein sieht keinen Handlungsbedarf

Wien (APA) - Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) weist Kritik am Pensionssystem zurück. Eine Studie des internationalen Beratungsunternehmens Mercer attestierte dem österreichischen Pensionssystem jüngst geringe Nachhaltigkeit. Unter 34 ausgewerteten Staaten kommt Österreich in diesem Ranking nur auf den vorletzten Platz. Nur Italiens Pensionssystem wird eine geringere Nachhaltigkeit bescheinigt.

Für Hartinger-Klein ist dieses Ergebnis „nicht nachvollziehbar“, wie sie am Mittwoch vor dem Ministerrat sagte. Priorität der österreichischen Regierung sei es derzeit, das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche anzupassen. „Mehr Handlungsbedarf sehe ich im Moment nicht“, so die Sozialministerin.