Mazedonischem Präsident droht Amtsenthebungsverfahren

Skopje (APA) - Dem mazedonischen Präsidenten Gjorge Ivanov droht offenbar ein Amtsenthebungsverfahren. Die Staatsanwaltschaft in Skopje leitete am Dienstag auf Basis zweier anonymer Anzeigen entsprechende Vorermittlungen gegen ihn ein, wie Medien am Mittwoch berichteten. Wird ein Verfahren gegen Ivanov eröffnet, wäre er einer der ersten Staatschef eines Balkanlandes, der sich so einem Prozess stellen müsste.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob der Präsident im Fall des Sprachgesetzes sowie dem Abkommen von Prespa, der Vereinbarung mit Athen zur Lösung des langjährigen Namensstreites mit Griechenland, verstoßen habe. Ivanov hatte sich geweigert, das im März zum zweiten Mal erlassene Sprachgesetz, wodurch Albanisch landesweit zur zweiten Amtssprache geworden war, wie auch die Vereinbarung mit Athen vom Juni durch seine Unterschrift zu bestätigen. Entsprechend der Vereinbarung soll Mazedonien künftig den Namen Nord-Mazedonien tragen.

Regierungschef Zoran Zaev hatte bereits im Juni ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Ivanov ins Gespräch gebracht. Im Parlament ist für die Amtsenthebung des Präsidenten eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Das letzte Wort hat allerdings das Verfassungsgericht, das seine Entscheidung ebenfalls mit einer Zweidrittelmehrheit zu fassen hat.

Ivanov war 2009 für das Präsidentenamt von der damals regierenden nationalkonservativen VMRO-DPMNE kandidiert worden. Die Partei ist sowohl dem Sprachgesetz wie auch der Vereinbarung mit Athen abgeneigt.