Leitbörsen in Fernost nach positivem Wall-Street-Schluss fester

Tokio (APA) - Die wichtigsten Börsen in Asien sind dank überzeugender US-Vorgaben, starker Unternehmenszahlen und einem mutmaßlich positiven Ausgang im Handelsstreit zwischen den USA und China mit klaren Kursaufschlägen aus dem Mittwochshandel gegangen. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Fernsehinterview einen „großartigen Deal“ mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt in Aussicht gestellt, woraufhin die Wall Street einen neuerlichen Erholungsversuch startete.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um sehr feste 2,16 Prozent auf 21.920,46 Punkte. Unternehmensseitig sorgten eine überraschend starke Bilanz des Elektronikkonzerns Sony und ein angehobener Ausblick des Autobauers Honda für Rückenwind. Die Aktien des Elektronikkonzerns schlossen um 4,74 Prozent höher. Jene des Honda-Konzerns stiegen um 6,47 Prozent.

Unerwartet Schwache Monatsdaten zur japanischen Industrieproduktion konnten dem Handel vor diesem Hintergrund nichts anhaben. Sie ging im September im Monatsvergleich um 1,1 Prozent zurück, teilte die Regierung in Tokio mit. Unterdessen bleibt auch Japans Zentralbank auf Kurs und hält angesichts hartnäckig niedriger Inflation und der Sorge über Handelsspannungen an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

Der Hang Seng Index in Hongkong gewann 1,60 Prozent auf 24.979,69 Einheiten. Im Index der Sonderverwaltungszone gewann der schwergewichtete Titel des Internetkonzerns Tencent 5,9 Prozent. Geely Automobile schossen um mehr als sieben Prozent hoch.

Der Shanghai Composite stieg um 1,35 Prozent auf 2.602,78 Punkte. Damit konnte das Börsenbarometer des chinesischen Festlandes sich trotz eines etwas schwächer als erwarteten Einkaufsmanagerindex der Verarbeitenden Gewerbe im Oktober von 50,2 Stellen klar im Feld der Gewinner halten. Experten hatten mit 50,6 Einheiten gerechnet.

Der südkoreanische Kospi Composite steigerte sich um 0,74 Prozent auf 2.029,69 Stellen. Innerhalb des Index dürfte vor allem Samsung Electronics für Aufmerksamkeit gesorgt haben, deren Kurs um 0,12 Prozent nach oben ging. Der Apple-Rivale hatte zuvor bekannt gegeben, seinen Quartalsgewinn um 21 Prozent gegenüber dem Drittquartal des Vorjahres gesteigert zu haben.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich fester. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 34.404,02 Zählern mit plus 1,51 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann etwas geringere 0,43 Prozent auf 5.913,30 Einheiten.

In Australien standen die Aktien der ANZ im Fokus. Das Finanzinstitut musste im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang von fünf Prozent hinnehmen, was den Titel der ANZ jedoch keinen Abbruch tat. Sie stiegen um 1,05 Prozent.