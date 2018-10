Krieg im Jemen: USA fordern Verhandlungen binnen 30 Tagen

Washington/Sanaa (APA/dpa) - Die USA wollen die festgefahrenen Friedensbemühungen für den Jemen neu beleben und haben Verhandlungen noch für den November angekündigt. „Es ist Zeit für ein Ende der Kampfhandlungen“, forderte Außenminister Mike Pompeo am Dienstag (Ortszeit) in einer Stellungnahme. Die Raketen- und Drohnenangriffe aus den Huthi-Gebieten auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate müssten aufhören.

Zudem erhöhte Pompeo den Druck auf den US-Verbündeten Saudi-Arabien. Auch die von dem Königreich geführte Koalition müsse ihre Luftangriffe auf alle bevölkerten Gegenden im Jemen stoppen, fügte er hinzu. Die Gespräche sollten von dem UNO-Sondergesandten Martin Griffiths geleitet werden.

Die Vereinten Nationen bezeichnen den Krieg im Jemen als die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. Rund 14 Millionen Menschen seien akut von Hunger bedroht. In dem Krieg sind nach UNO-Schätzungen mehr als 28.000 Menschen getötet worden. Ein Großteil der Infrastruktur des Landes ist zerstört. Zudem wird dort der schlimmste Cholera-Ausbruch der Welt gemeldet.

Verteidigungsminister James Mattis forderte Gespräche noch im November. „In 30 Tagen wollen wir alle an einem Tisch versammelt sehen“, sagte er laut einem CNN-Bericht bei einer Veranstaltung des US Friedensinstituts in Washington. „Basierend auf einer Waffenruhe, basierend auf einem Rückzug von den Grenzen und basierend auf einem Verzicht der Bombardierung“, sagte der Verteidigungsminister.

Der UNO-Sondergesandte Griffiths begrüßte die Forderung der USA. „Ich fordere alle beteiligten Parteien auf, diese Möglichkeit zu ergreifen“, sagte Griffiths am Mittwoch. Es könne keine militärische Lösung für den Konflikt geben. Bisherige Friedensbemühungen waren in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Erst Anfang September reisten die Huthi-Rebellen zu Friedensgesprächen der UNO nicht nach Genf. Auch angestrebte frühere Waffenruhen wurden nach wenigen Tagen immer wieder gebrochen.

Bei den aufzunehmenden Gesprächen soll es um Rahmenvereinbarungen für die jemenitische Zentralbank, den Austausch von Gefangenen und die Wiedereröffnung des Flughafens in der Hauptstadt Sanaa gehen. Die USA hatten die Konfliktparteien aufgerufen, die Kämpfe einzustellen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Schweden hatte erklärt, es stehe als Gastgeber für Friedensgespräche bereit.

In dem bitterarmen Land im Süden der arabischen Halbinsel kämpfen vom Iran unterstützte schiitische Huthi-Milizen gegen Truppen der ins Exil geflohenen Regierung des international anerkannten Präsidenten Abed Rabbo Mansur Hadi. Die Huthis hatten 2014 die Hauptstadt Sanaa unter ihre Kontrolle gebracht, daraufhin griff Saudi-Arabien mit Luftangriffen in den Krieg ein und führt seitdem eine Koalition arabischer Staaten an.