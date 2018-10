Drogendealer bei fremdenpolizeilicher Kontrolle in NÖ ausgeforscht

Markt Piesting (APA) - Die Exekutive ist am Dienstag im Rahmen von fremdenpolizeilichen Kontrollen in Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt-Land) zwei mutmaßlichen Drogenhändlern auf die Schliche gekommen. Ein Diensthund entdeckte 14 Gramm Cannabiskraut in einer Unterkunft von zwei Asylwerbern, im Außenbereich spürte er weitere 82 Gramm auf. Die beiden Afghanen wurden angezeigt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Männer im Alter von 21 und 27 Jahren gaben der Aussendung zufolge zu, 860 Gramm Cannabiskraut erworben und davon mindestens 430 Gramm verkauft zu haben. Das Duo wurde der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Die Ermittlungen zu den Abnehmern werden fortgesetzt, hieß es. Unterstützt wurden die Beamten bei den Kontrollen durch das Tier namens „Koko of Flying Porkies“ der Polizeidiensthundeinspektion Guntersdorf (Bezirk Hollabrunn).