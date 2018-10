Moskau erleichtert Rückkehr von Russen aus dem Ausland

Moskau (APA/dpa) - Russland erleichtert die Rücksiedlung ethnischer Russen aus anderen Ländern. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Mittwoch Änderungen an der staatlichen Migrationspolitik, wie er in Moskau bei einem Kongress von Auslandsrussen bekanntgab. Für sie solle es einfacher werden, in Russland eine Aufenthaltserlaubnis, Arbeit und die Staatsbürgerschaft zu bekommen, sagte der Kremlchef.

Beim Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 sind etwa 17 Millionen ethnische Russen Bürger der anderen Ex-Sowjetrepubliken geworden. Anteilig starke russische Minderheiten gibt es etwa in Estland und Lettland, in der Ukraine, der Republik Moldau, in Weißrussland und in Kasachstan.

Oft hätten die Auslandsrussen unter „Russophobie und anderen Formen des radikalen Nationalismus“ zu leiden, beklagte Putin. Russland werde ihre Rechte aber verteidigen, kündigte er an. Moskau rechnet offiziell alle ethnischen Russen zur „russischen Welt“ (Russki Mir). Russland wird oft beschuldigt, die Minderheiten als politisches Druckmittel gegen die Nachbarstaaten zu benutzen.