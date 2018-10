Zwei Insolvenzverfahren im Waagner-Biro-Reich, drittes wahrscheinlich

Wien (APA) - Zwei Insolvenzverfahren im Reich der traditionsreichen Baufirma Waagner-Biro sind eröffnet, ein drittes ist wahrscheinlich. Am Mittwoch wurde das Verfahren über die nicht operativ tätige Holding Waagner-Biro AG eröffnet, bereits in der Vorwoche über die Tochter SBE. Ein solches droht auch der Tochter Bridge Systems AG, die verkauft werden soll. Bereits verkauft ist die Tochter Austria Stage Systems.

Die Austria Stage Systems ging an den Sanierer Erhard Grossnigg, zum Kaufpreis herrscht Stillschweigen. Insolvenzverwalterin Romana Weber-Wilfert muss dem Verkauf noch zustimmen. APA-Recherchen zufolge musste die Austria Stage Systems - um nicht auch zahlungsunfähig zu werden - Garantien von fast 8 Mio. Euro legen. Dazu war sie aber nicht in der Lage. Dann aber gelang es mit Grossnigg, der der Tochter erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt hat, die Garantien zu legen. Zudem sei ein angemessener Kaufpreis bezahlt worden.

Auch für die weitere Tochtergesellschaft Waagner-Biro Bridge Systems AG laufen Veräußerungsgespräche, bei denen es konkretes Interesse geben soll. Bei dieser Tochter ist nach APA-Informationen aber damit zu rechnen, dass ein Sanierungsverfahren beantragt wird.

Der Konkurs der Waagner-Biro-Tochter SBE Alpha AG in der Vorwoche hat schließlich am heutigen Mittwoch die AG mitgerissen. Die Pleite der Tochter hat sich auf die nicht operative und nun auch insolvente Mutter-Holding Waagner Biro AG bilanziell mit 19,1 Mio. Euro ausgewirkt. Nach intensiven Gesprächen gelang es nicht, den Kreditrahmen der nicht operativen Mutter wieder herzustellen. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Wiener Rechtsanwältin Romana Weber-Wilfert bestellt. Die erste Gläubigerversammlung ist am 13.11., die Berichts- und Prüfungstagsatzung am 15.1.2019. Forderungen können bis zum 2.1.2019 angemeldet werden, teilten Creditreform, AKV und KSV mit.

Die Fortführung soll ohne weiteren Ausfall für die Gläubiger möglich sein, glaubt Waagner-Biro. Dazu seien aber Strukturanpassungen nötig. Alle Unternehmen der Gruppe sollen fortgeführt werden.

