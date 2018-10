US-Börsen eröffnen klar fester, Dow gewinnt 1,1 Prozent

New York (APA) - Erneute Gewinne stehen im amerikanischen Frühhandel an der Wall Street zu Buche, womit die bereits am Vortag eingeleitete Erholung durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump weitergehen dürfte. Trump hatte am Vorabend in einem Fernsehinterview einen „großartigen Deal“ im Handelsstreit mit der Volksrepublik China angekündigt.

Gegen 14.45 Uhr gewann der Dow Jones Industrial Index um 1,09 Prozent auf 25.145,05 Zähler. Trotz des sich in Aussicht befindlichen, versöhnlichen Monatsschlusses steht für den Dow aktuell ein Oktoberverlust von knapp 6 Prozent zu Buche. Dies ist der höchste monatliche Abschlag seit mehr als drei Jahren.

Der S&P-500 Index stieg um 1,28 Prozent auf 2.716,89 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann satte 1,90 Prozent auf 7.297,77 Einheiten.

Aus makroökonomischer Sicht rückten bereits vorbörslich Daten zum amerikanischen Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt. Insgesamt kamen im Oktober 227.000 Mitarbeiter hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Mittwoch zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der kräftigste Zuwachs seit Februar.

Unter den Einzelwerten sorgte erneut die angelaufene Berichtssaison für Bewegung am Markt. General Motors (GM) gewannen nach Vorlage neuer Zahlen knapp acht Prozent. Um Sondereffekte bereinigt lag der Drittquartalsgewinn je Aktie mit 1,87 Dollar weit über den 1,25 Dollar, die Analysten im Schnitt prognostiziert hatten.

Zudem reagierten die Anleger auf die am Vorabend veröffentlichten Zahlen von Facebook. Das Unternehmen wuchs zwar weltweit, verlor aber weitere Millionen Nutzer in Europa. Gründer und Chef Mark Zuckerberg bereitete Investoren in einer Telefonkonferenz auf gebremstes Wachstum in der Zukunft vor. Die vorsichtigen Töne schreckten Investoren nicht ab: Die Aktie gewann 5,8 Prozent.

Der Mobilfunkkonzern Sprint erfreute mit mehr Zuversicht fürs Gesamtjahr. Das Wertpapier gewann fast zehn Prozent. Mit Sprint will sich T-Mobile US, die Mobilfunktochter der Deutschen Telekom, zusammentun. Es ist aber weiter offen, ob die Kartellwächter die Fusion genehmigen.

