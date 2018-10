Sondierungsgespräche in Hessen beginnen am Donnerstag

Wiesbaden (APA/AFD) - Am Donnerstag beginnen die Sondierungsgespräche zur Bildung einer Landesregierung in Hessen. Den Anfang machen CDU und Grüne in Geisenheim. Direkt im Anschluss folgen am gleichen Ort Gespräche mit SPD und FDP, wie die Parteien am Mittwoch mitteilten.

Die Grünen nahmen die Einladung der CDU am Dienstagabend an und sprachen selbst Einladungen in Richtung SPD und FDP aus. Auch diese Gespräche finden am Donnerstag statt, die Parteien treffen sich dafür in Wiesbaden.

Rechnerisch möglich sind nach der Wahl am Sonntag eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition, ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP, eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP oder eine schwarz-rote Koalition. Es wird aber erwartet, dass CDU und Grüne in Wiesbaden weiter zusammen regieren.

Nancy Faeser, Generalsekretärin der SPD, sagte der „Frankfurter Rundschau“ vom Mittwoch, eine Ampelkoalition bedeute einen Wechsel nach 19 Jahren CDU. „Doch das halte ich nicht für wahrscheinlich“, sagte Faeser. Die stärkste Partei habe den Ministerpräsidenten zu stellen, das sei die CDU.

SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel zeigte sich offen für ein Ampelbündnis unter grüner Führung. Er könne es sich vorstellen, wenn das Angebot „ernst gemeint ist und wenn damit die Umsetzung unserer sozialdemokratischen Kernthemen verbunden ist“.