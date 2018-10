Wiener Rentenmarkt im Späthandel mehrheitlich schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch bei einem schwachen Volumen mehrheitlich Terrain verloren. Während sich die kurzfristigen Anleihen ohne Veränderung präsentierten, gab es vor allem am langfristigen Ende Kursverluste.

Kräftige Gewinne an den Aktien in Europa und den USA sorgten für Belastung am Rentenmarkt. Konjunkturdaten dürften dagegen wenig bewegt haben. Neue Inflationsdaten aus dem Euroraum zeigten, dass die Teuerung zwar weiterhin knapp über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) liegt. Die unterliegende Inflation bleibt aber trotz eines Anstiegs schwach. Bankökonomen sahen deshalb keinen Grund, warum die EZB an ihrem avisierten Kurs einer sehr langsamen geldpolitischen Straffung etwas ändern sollte.

Am Nachmittag richtete sich der Fokus auf Daten aus der USA. Dort haben Firmen im Oktober deutlich mehr neue Stellen geschaffen als gedacht. Insgesamt kamen 227.000 Mitarbeiter hinzu. Das ist der kräftigste Zuwachs seit Februar.

Um 16.15 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 160,25 um 3 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (160,28). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 160,31. Das Tageshoch lag bisher bei 160,37, das Tagestief bei 160,01, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 36 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 445.143 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,41 (zuletzt: 1,40) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,60 (0,58) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,07 (-0,08) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,59 (-0,58) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 40 (zuletzt: 40) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 28 (28) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (16) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 102,15 102,55 1,41 102,63 102,43 Bund 28/01 10 0,75 101,36 101,44 0,60 101,5 101,45 Bund 23/03 5 0,00 100,31 100,51 -0,07 100,45 100,45 Bund 20/01 2 3,90 107,64 107,74 -0,59 107,73 107,73 ~