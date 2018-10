Scheidender OSZE-Vertreter in Ukraine: Konflikt wird nicht gelöst

Kiew (APA/dpa) - Der scheidende Vizechef der OSZE-Beobachter in der Ukraine sieht keine Fortschritte zur Beilegung des vier Jahre alten bewaffneten Konflikts im Osten des Landes. „Die Menschen sterben weiter. Es gibt keinen Willen, diesen Konflikt zu beenden“, sagte der Schweizer Alexander Hug am Mittwoch in Kiew vor Journalisten. Hug widersprach der Moskauer Sichtweise, dass der Konflikt rein innerukrainisch sei.

„Das ist kein einheimischer Konflikt“, sagte Hug. Er wird in der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag durch den Briten Mark Etherington abgelöst.

Im Osten der Ex-Sowjetrepublik kämpft die ukrainische Armee seit 2014 gegen prorussische Separatisten, hinter denen sich die russische Militärmacht verbirgt. Um den schwelenden Krieg mit mehr als 10.000 Toten soll es auch bei Gesprächen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko am Donnerstag in Kiew gehen.

Hug sagte, keine Partei halte sich an den 2015 in Minsk vereinbarten Waffenstillstand. Allein vergangene Woche hätten beide Seiten 8.300-mal aufeinander geschossen.

~ WEB http://www.osce.org/ ~ APA403 2018-10-31/16:39