Wohnhausbrand im Bezirk Baden: Zwei Feuerwehrmitglieder verletzt

Enzesfeld-Lindabrunn (APA) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) sind am Mittwoch zwei Feuerwehrmitglieder leicht verletzt worden. Ein Helfer wurde laut Bezirkskommando mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, ein weiterer zog sich eine Knieblessur zu und wurde an Ort und Stelle behandelt. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, berichtete die Polizei.

Der 79-jährige Mann und seine um zwei Jahre jüngere Frau wurden kurz nach 13.00 Uhr durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam. Das Ehepaar konnte das Haus unverletzt verlassen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Erdgeschoß bereits in Vollbrand, berichtete das Bezirkskommando. Bei der Bekämpfung der Flammen standen fünf Feuerwehren mit rund 50 Mitgliedern im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Das Erdgeschoß sei beinahe komplett vernichtet worden, hieß es vom Bezirkskommando. Schwere Schäden gibt es demnach auch im Obergeschoß, im Außenbereich sind mehrere Plastikteile abgeschmolzen.

Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt. Die Brandursache werde in den nächsten Tagen ermittelt, teilte die Landespolizeidirektion in einer Aussendung mit.