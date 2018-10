Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis etwas höher

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel etwas höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 66,48 Dollar und damit um 0,45 Prozent mehr als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 76,46 Dollar gehandelt.

Im Fokus stand am Rohstoffmarkt die Veröffentlichung der US-Öllagerdaten. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Sie legten um 3,2 Millionen auf 426,0 Millionen Barrel zu. Analysten hatten einen Zuwachs in dieser Größenordnung erwartet. Es war der sechste wöchentliche Anstieg in Folge. Zudem stieg die US-Ölproduktion um 300.000 Barrel auf 11,2 Millionen Barrel pro Tag.

Am Mittwochnachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.215,40 Dollar und damit tiefer gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.222,46 Dollar. Bereits in der Früh rutschte Gold unter die 100-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 1.220 Dollar verläuft, schreiben die Commerzbank-Analysten. Preisbelastend wirken ein festerer US-Dollar und eine spürbare Erholung an den weltweiten Aktienmärkten. Damit habe sich auch das charttechnische Bild wieder etwas eingetrübt, hieß es weite von den Experten.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 76,46 76,28 +0,24 WTI 66,48 66,18 +0,45 OPEC-Daily 75,51 76,07 -0,74 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.215,40 1.222,46 -0,58 Silber 14,32 14,46 -0,97 Platin 838,17 835,25 +0,35 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 135,70 135,65 +0,04 Kakao 2.239,00 2.215,00 +1,08 Zucker 355,70 358,80 -0,86 Mais 168,00 168,25 -0,15 Sojabohnen 865,75 860,50 +0,61 Weizen 203,00 203,75 -0,37 ~