Wahlkampfkosten - Kritik an FPÖ auch von NEOS und SPÖ

Wien (APA) - NEOS und die SPÖ haben scharfe Kritik an den Aussagen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zu den Wahlkampfkosten geübt, der die Obergrenze von sieben Mio. Euro „unvernünftig“ genannt hatte. NEOS-Generalsekretär Nick Donig zeigte sich in einer Aussendung „ohne jegliches Verständnis“, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sprach von einem „lupenreinen Ablenkungsmanöver vom Rechtsbruch“.

Donig erklärte, es sei „absurd“, dass es nicht möglich sein soll, „einen Wahlkampf in den geltenden gesetzlichen Regelungen zu führen“. Die Absicht sei offenbar, „noch mehr Steuergeld in sinnlose Materialschlachten zu pumpen“, sagte er. „Ich frage mich, ob das die Einzelmeinung Straches ist oder eine gemeinsame Linie der ÖVP-FPÖ Bundesregierung, denn dann droht wohl demnächst ein für die Bürger_innen teurer Antrag von Türkis-Blau im Parlament.“ Dass ausgerechnet die Regierungsparteien, „die neben der üppigsten Parteiensubvention in Europa auch noch über millionenschwere Werbebudgets der Ministerien verfügen“, einen solchen Vorstoß wagen, sei „nach den gestern bekannt gewordenen Überschreitungen an Unverfrorenheit nicht zu überbieten“, so der pinke Generalsekretär.

Für Drozda betreiben die FPÖ und Strache „ein lupenreines Ablenkungsmanöver vom Rechtsbruch und von der eklatanten Überschreitung des gesetzlichen Wahlkampfkostenobergrenze“, wie er in einer Stellungnahme gegenüber der APA erklärte. Und die ÖVP hatte „ganz offensichtlich nie vor, sich an die Grenze zu halten“, so seine Mutmaßung. „Denn wie ernst sind die Aussagen 14 Tage vor der Wahl 2017 von (ÖVP-Chef Sebastian, Anm) Kurz und (der damaligen ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth, Anm.) Köstinger zu nehmen, wonach die ÖVP die Obergrenze einhalten werde, wenn man am Schluss fast doppelt so viel Geld ausgibt wie erlaubt?“

~ WEB http://www.fpoe.at ~ APA419 2018-10-31/17:13