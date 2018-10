Boris-Johnson-Figur soll bei Leuchtfeuer zum Guy-Fawkes-Day brennen

London (APA/dpa) - Eine rund zehn Meter hohe Figur des ehemaligen britischen Außenministers Boris Johnson soll zum traditionellen Leuchtfeuer in dem englischen Städtchen Endenbridge brennen. Das teilte das zuständige Komitee am Mittwoch mit. Bei dem Feuer zum Guy-Fawkes-Day am Samstag wird seit mehr als 20 Jahren neben der Figur des Verschwörers Guy Fawkes auch das Abbild eines Prominenten abgefackelt.

Die Figur des Brexit-Vorkämpfers Johnson ist in Hawaii-Boxershorts und mit einem Fahrradhelm dargestellt. In der Hand hält er einen blauen Kuchen mit gelben Sternen und der Aufschrift „EU“. Ein Stück davon will er sich gerade in den Mund schieben - eine Anspielung auf die von Brüssel als Rosinenpickerei kritisierte Strategie Johnsons und der Londoner Regierung, die Vorteile der Europäischen Union genießen zu wollen, ohne die Pflichten zu tragen.

„Wir hoffen, dass Mr. Johnson den Humor zu schätzen weiß, den unsere Karikatur transportiert“, sagte Bill Cummings von der Edenbridge Bonfire Society der britischen Nachrichtenagentur PA. Im vergangenen Jahr hatte es den wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe in Verruf geratenen Hollywood-Moguls Harvey Weinstein getroffen.