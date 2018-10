Budapester Börse schließt mit klaren Gewinnen

Budapest (APA) - Die Budapester Börse ist am Mittwoch mit klaren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ungarische Leitindex BUX stieg um 1,95 Prozent auf 37.155,21 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 18,6 (zuletzt: 7,0) Mrd. Forint.

In einem starken europäischen Börsenumfeld verzeichnete der BUX den dritten Handelstag in Folge Gewinne. Unterstützung kam dabei vor allem von den satten Kurszuwächsen der beiden Schwergewichte OTP Bank (plus 3,00 Prozent) und Gedeon Richter (plus 2,90 Prozent).

Hingegen legten die Aktien von MOL nach Zahlen zwar um klare 1,01 Prozent zu, blieben damit aber hinter dem Gesamtmarkt zurück. Der Öl- und Gaskonzern hatte für das dritte Quartal einen deutlichen Anstieg des Nettogewinns um 89 Prozent auf 90 Mrd. ungarische Forint gemeldet. Der Umsatz legte um 40 Prozent auf 1,45 Bio. Forint zu.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

~

aktuell zuletzt MTelekom 391 391 MOL 3.006 2.976 OTP Bank 10.300 10.000 Gedeon Richter 5.330 5.180 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA423 2018-10-31/17:21