Tennis: US-Damen geschwächt ins Fed-Cup-Finale in Tschechien

Washington/Prag (APA) - Die US-Tennis-Damen nehmen das Finale im Fed Cup gegen Tschechien am 10./11. November in Prag als Titelverteidigerinnen in ungewohnter Besetzung in Angriff. Weil die besten vier nicht zur Verfügung stehen, nominierte Kapitänin Kathy Rinaldi die Weltranglisten-35. Danielle Collins, Sofia Kenin (WTA-48.), Alison Riske (63.) und Doppel-Spezialistin Nicole Melichar.

Dies lässt ein einseitiges Finale erwarten, denn Tschechien tritt in Topbesetzung auf. Petra Kvitova (7.) und Karolina Pliskova (8.) spielen Einzel, während im Doppel das starke Duo Katerina Siniakova (1.) und Barbora Strycova (5.) antritt. In den bisherigen Finalduellen gab es je einen Sieg - 1985 für die Tschechoslowakei, 1986 für die USA.