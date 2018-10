Börse London schließt in positivem Umfeld fester

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt ist am Mittwoch in einem positiven europäischen Börsenumfeld mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Vorgaben aus Übersee hatten Rückenwind verliehen. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend einen „großartigen Deal“ im Handelsdisput zwischen der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten in Aussicht gestellt.

Der FTSE-100 Index schloss am heutigen Handelstag bei 7.128,10 Punkten und mit einem Plus von 1,31 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 80 Gewinner und 21 Verlierer gegenüber.

Unternehmensseitig rückten zwei Zahlenvorlagen in den Fokus: Das Geldhaus Standard Chartered überzeugte mit seiner Bilanz. Die Aktien des britischen Finanzinstituts stiegen um 3,2 Prozent. Anders erging es den Papieren von Next, die um 1,9 Prozent tiefer aus dem Handel gingen. Die Marktteilnehmer straften das Handelsunternehmen vor allem für das verlangsamte Wachstum im Online-Geschäft ab.

Die Aktien von British Petroleum (BP) kletterten indes um 3,9 Prozent auf 567,30 Pence. Die Credit Suisse hatte zuvor ihr Kursziel neu gesetzt. Statt den bisherigen 665 Pence liegt es nun geringfügig höher bei 675 Pence. Die Bewertung „Outperform“ wurde beibehalten.

