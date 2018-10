Europas Leitbörsen schließen mit deutlichen Zugewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Mittwoch klar fester aus dem Handel gegangen und haben damit dem tiefroten Oktober einen versöhnlichen Abschluss verliehen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 1,60 Prozent auf 3.197,51 Zähler. Der französische CAC-40 erhöhte sich gar um 2,31 Prozent auf 5.093,44 Stellen.

Wichtige Konjunkturdatenveröffentlichungen dürften aufgrund der positiven Nachrichten im Handelsstreit zwischen den USA und China eine untergeordnete Rolle gespielt haben. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend einen „großartigen Deal“ im bereits monatelang andauernden Disput in Aussicht gestellt, woraufhin sich die Stimmung an den Märkten bereits am Vorabend aufhellte.

Konjunkturseitig waren am Vormittag Inflationszahlen aus der Eurozone veröffentlicht worden. Die jährliche Teuerung wurde im Oktober 2018 auf 2,2 Prozent geschätzt, gegenüber 2,1 Prozent im September und 2,0 Prozent im August, ging aus einer Veröffentlichung des europäischen Statistikamts Eurostat hervor.

Nicht nur der positive Einfluss der Worte Trumps und eine auf Ziel liegende Inflation besänftigte die strapazierten Nerven der Anleger. Auch druckfrische Bilanzen verpassten einigen Aktien einen Aufwärtsmoment. So stiegen die Wertpapiere des Konsumgüterkonzern L‘Oreal um 6,7 Prozent, nachdem das französische Unternehmen seine Bücher geöffnet hatte. In Paris legten zudem nach Vorlage starker Drittquartalszahlen Sanofi 4,3 Prozent zu.

Eine nach einem überraschend starken Quartal angehobene Jahresprognose stützte in Spanien die Telefonica-Aktien. Die Papiere des Telefonkonzerns verteuerten sich um 2,8 Prozent. Auf 2,1 Prozent summierte sich das Kursplus für die Aktie der Banco Santander. Die spanische Großbank hatte trotz Wirtschaftskrise in Argentinien im Quartal mehr verdient als erwartet.

In London dagegen ging es für die Next-Papiere um 1,9 Prozent abwärts. Die Marktteilnehmer straften das Handelsunternehmen vor allem für das verlangsamte Wachstum im Online-Geschäft ab. Standard Chartered konnte wiederum mit ihrer Bilanz überzeugen. Die Papiere der Bank kletterten um 3,2 Prozent hinauf.

Zudem öffnete in der Schweiz Clariant ihre Bücher. Umsatz und operativer Gewinn wurden im dritten Quartal gesteigert, aber in einem geringeren Ausmaß als von Experten erwartet worden war. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns stiegen dennoch in einem positiven Umfeld um 2,9 Prozent.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.161,09 74,22 2,40 3.086,87 Frankfurt DAX 11.447,51 160,12 1,42 11.287,39 London FT-SE-100 7.128,10 92,25 1,31 7.035,85 Paris CAC-40 5.093,44 114,91 2,31 4.978,53 Zürich SPI 10.635,53 194,31 1,86 10.441,22 Mailand FTSEMIB 19.050,22 51,42 0,27 18.998,80 Madrid IBEX-35 8.893,50 87,40 0,99 8.806,10 Amsterdam AEX 518,71 7,98 1,56 510,73 Brüssel BEL-20 3.447,07 50,58 1,49 3.396,49 Stockholm SX Gesamt 1.538,22 22,22 1,47 1.516,00 Europa Euro-Stoxx-5 3.197,51 50,38 1,60 3.147,13

0

Euro-Stoxx 353,06 5,24 1,51 347,82 ~

