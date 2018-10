NATO: Russland sollte Bedenken zu INF-Vertrag unverzüglich ausräumen

Brüssel (APA/dpa) - Die NATO-Staaten haben noch einmal eindringlich an Russland appelliert, den Fortbestand des INF-Abrüstungsvertrags mit den USA zu sichern. Die Verbündeten forderten Russland auf, die Bedenken an seinem Marschflugkörper-System unverzüglich auszuräumen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch nach einem Treffen von Vertretern von NATO-Staaten und Russland in Brüssel.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt angekündigt, den INF-Vertrag wegen mutmaßlicher Verstöße aufzukündigen. Die Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und der damaligen Sowjetunion aus dem Jahr 1987 verbietet beiden Parteien den Bau und den Besitz landgestützter, atomar bewaffneter Marschflugkörper und Raketen mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. Die USA werfen Russland seit längerem vor, mit der Entwicklung eines Marschflugkörpers mit dem Namen 9M729 gegen den Vertrag zu verstoßen.

Die Diskussionen wurden am Mittwoch im Rahmen des sogenannten NATO-Russland-Rates geführt. Weitere Themen des dreieinhalbstündigen Treffens waren der andauernde Ukrainekonflikt und die Lage in Afghanistan.

