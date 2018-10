Beteiligungsfirma DPE will Anteil an First Sensor versilbern

Frankfurt (APA/Reuters) - Der Berliner Sensorenhersteller First Sensor stellt sich auf einen möglichen Verkauf des Unternehmens ein. Der Großaktionär Deutsche Private Equity (DPE) habe First Sensor mitgeteilt, einen Verkauf seines Anteils von 36 Prozent zu prüfen, teilte der Sensorenhersteller am Mittwoch mit.

Bei der Übernahme des Anteils wäre nach dem Übernahmegesetz ein Pflichtangebot für das Unternehmen fällig. An der Börse ist First Sensor aktuell rund 150 Millionen Euro wert.

First Sensor produziert Spezialsensoren, die etwa bei Fahrerassistenzsystemen, in der Krebserkennung, oder der 3D-Raumerkennung in der industriellen Automatisierung eingesetzt werden. Zu den Kunden von First Sensor gehören unter anderem Autobauer und große Zulieferer.

Den Insidern zufolge haben mehrere chinesische Unternehmen ihr Interesse an First Sensor signalisiert. Wegen der Aktivitäten des Sensorenherstellers im Verteidigungsbereich und aufgrund seines US-Geschäfts dürften sie allerdings auf Widerstand amerikanischer und deutscher Aufsichtsbehörden stoßen. DPE werde daher wohl das Interesse von Wettbewerbern wie TE Connectivity und Molex Electronic Technologies ausloten, sagten die Insider.

DPE war 2011 im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei First Sensor eingestiegen und ist größter Aktionär des Unternehmens, das 2018 einen Umsatz von 150 bis 160 Millionen Euro und eine Ebit-Marge von sieben bis neun Prozent erwartet. 80 Prozent des Umsatzes macht First Sensor in Europa, jeweils zehn Prozent in Nordamerika und Asien.