Wahlaufruf durch Promi-Gala mit Jane Fonda und Amy Schumer

Washington (APA/dpa) - Dutzende US-Stars, darunter die Schauspielerinnen Jane Fonda und Amy Schumer, wollen kommende Woche bei einer Promi-Gala zur Beteiligung an der Kongresswahl aufrufen. Die Pläne für den „Telethon for America“ wurden am Mittwoch von dem Komödianten und Initiator der Aktion, Ben Gleib, bekannt gegeben.

Am kommenden Montag, dem Vortag der Wahlen in den USA, sollen im Rahmen eines Online-Spendenmarathon Bürger dazu aufgerufen werden, am 6. November zur Wahlurne zu gehen.

Die Star-besetzte zweistündige Aktion wird unter anderem in sozialen Netzwerken wie YouTube und Facebook Live gestreamt. Dutzende Schauspieler und Komödianten, darunter Judd Apatow, Tiffany Haddish, Charlize Theron, Jessica Alba und Debra Messing, haben zugesagt, an Telefonen zu sitzen, um Anrufe entgegenzunehmen. Vor allem junge Wähler sind angesprochen, sich mit Fragen und Kommentaren zu melden und eine Zusage zu machen, dass sie wählen werden.

Gewöhnlich werden im Rahmen von Telethon-Veranstaltungen in den USA Spendengelder gesammelt, etwa nach Naturkatastrophen. Dies sei der erste Telethon, in dem es nicht um Geld gehe, schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Sie wollten nur Versprechen sammeln, dass die Anrufer bei den Wahlen mitmachen.

Bei den sogenannten Midterms am 6. November werden unter anderem alle 435 Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus und ein Teil der Senatoren neu gewählt.