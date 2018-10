Wolfsberg (APA) - Meinungen nach WAC-Rapid (0:3):

Christian Ilzer (WAC-Trainer): „Um ein Cupspiel gegen so einen starken Gegner zu gewinnen war das einfach zu wenig. Wir haben von Beginn an viel vermissen lassen und waren in den Zweikämpfen nicht so präsent wie wir uns das vorgestellt haben.“

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Wir haben sehr wenig zugelassen, zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen und einen hochverdienten Sieg gefeiert. Beim WAC 3:0 zu gewinnen, ist nicht alltäglich.“