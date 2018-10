Sportlerwahl: Snowboarderin Gasser erneut „Sportlerin des Jahres“

Wien (APA) - Zum zweiten Mal in Folge ist Snowboarderin Anna Gasser Österreichs „Sportlerin des Jahres“. Die 27-jährige Kärntnerin erhielt die „Hero“ genannte Trophäe nach der unter den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) durchgeführten Wahl am Mittwochabend bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in der Wiener Marx-Halle.

Gasser gewann bei den Olympischen Spielen im Februar in Pyeongchang Gold im Big Air und holte sich auch den Weltcup-Gesamtsieg. Sie setzte sich mit 1.356 Punkten vor Ivona Dadic (Leichtathletik/573), Anna Veith (Ski alpin/417), Vanessa Herzog (Eisschnelllauf/337) und Jessica Pilz (Klettern/323) durch. Zum neunten Mal in Folge ging der Titel Sportlerin des Jahres an eine Athletin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV).