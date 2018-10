Sportlerwahl: Porträt Anna Gasser - Um einen Trick besser

Wien (APA) - Sie hat auch im vergangenen Winter der internationalen Big-Air-Szene ihren Stempel aufgedrückt. Nach Olympia-Gold und dem abermaligen Gewinn des Disziplinweltcups darf sich Snowboarderin Anna Gasser erneut über die Auszeichnung „Sportlerin des Jahres“ freuen. Es ist die zweite Trophäe in Folge für die 27-jährige Kärntnerin, die sich ganz dem Erarbeiten neuer Tricks verschrieben hat.

Die 1,67 m große Oberkärntnerin ist eine Spätstarterin auf dem Board. Die ehemalige Schülerin des BRG Spittal/Drau war bis 15 erfolgreiche Turnerin und Sportakrobatin, nach drei Jahren Pause vom Sport suchte sie sich mit 18 eine neue Herausforderung. Ihr Cousin brachte ihr auf dem Mölltaler Gletscher die ersten Tricks auf dem Snowboard bei - Saltos und Schrauben waren ihr bekannt, sie musste nur noch das Fahren hinbekommen. Und die Erfolge stellten sich rasch ein.

Im November 2013 zeigte Gasser als erste Frau einen „Cab Double Cork 900“, einen doppelter Rückwärtssalto mit zweieinhalb schraubenförmigen Drehungen. Auf dem Weg zu WM-Gold 2017 in der Sierra Nevada erntete sie für den historischen „Backside Double Cork 1080“ 100 Punkte, beim X-Games-Sieg heuer in Aspen zeigte sie ihn verkehrt angefahren als „Cab Double Cork 1080“. Bei Olympia präsentierte sie beide Varianten und faszinierte damit die Fachwelt. 1080 - auch Zehner genannt - bedeutet drei Drehungen.

Gasser hat auch den Ehrgeiz, beim Dreifachen den Ton anzugeben, auch die dreieinhalb Drehungen (1260) warten. „Das ist ja das Coole am Snowboarden, das hört ja nie auf“, meinte Gasser euphorisch. „Ich will mich weiter verbessern und mich zur bestmöglichen Snowboarderin entwickeln. Ich habe Potenzial nach oben. Ich habe Spaß, weiterzumachen. Ich habe Luft nach oben, um noch bessere Sprünge zu zeigen“, sagte sie kürzlich im APA-Interview.

Großen Erfolge gingen oft kleinere und größere Verletzungen voraus, seit 2014 wurden davon ein gerissenes Syndesmoseband, ein verschobener Knochen in der Hand - WM-Silber 2015 am Kreischberg im Slopestyle errang sie mit Gipshand - sowie Blessuren im Bereich des fünften und sechsten Halswirbels bekannt. Danach kamen eine Knochenprellung am Schienbeinkopf (rechts), eine Prellung des Schienbeinkopfes (links), Prellung der Ferse und Bluterguss am rechten Knöchel sowie erst im März ein gerissenes Syndesmoseband im rechten Knöchel und ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk dazu. Gasser ist solche Zwischenfälle aber mittlerweile gewöhnt. „Mein Papa sagt immer, eine Verletzung im Winter gehört dazu.“

Im Training ist die Millstätterin kaum zu bremsen, und in der Luft in einer eigenen Welt. Trainer Christian Scheidl beschrieb sie als Perfektionistin. „Meine Aufgabe ist es meistens, zu sagen, okay, jetzt ist einmal aus, jetzt reicht es einmal.“