Sportlerwahl: Porträt Marcel Hirscher - „Das Feuer brennt“

Wien (APA) - Die Saison hat für ihn nach der Absage den Sölden-Riesentorlaufs noch nicht begonnen, trotzdem ist Alpinski-Superstar Marcel Hirscher bereits um zwei Trophäen reicher. Nach der ihm zum vierten Mal zugesprochenen Auszeichnung „Welt-Skisportler des Jahres“ wurde er von Österreichs Sportjournalisten zum fünften Mal zum Sportler des Jahres gewählt. Das bedeutet alleinigen Rekord.

Zwei Olympia-Goldmedaillen, sechs WM-Titel, 58 Rennsiege im Weltcup - Hirscher hat genug gewonnen, wird aber weiterhin den Rennpisten treu bleiben. Auch wenn er im Juni seine Langzeitfreundin Laura geheiratet hat und Anfang Oktober Vater eines Buben wurde. „Es ist ein bisschen eine Sucht dahinter, das Skifahren, vor allem der Wettkampf ist das, was den Rest am Leben erhält“, sagte er Anfang Juli, als er am Fuschlsee die Fortsetzung seiner Karriere bekanntgab.

Freilich gäbe es jetzt „mehrere Prioritäten“, er wolle seine Rolle als Familienvater „sehr ernst nehmen“. Deshalb hat Hirscher für diese Saison den Gesamtweltcup nicht auf dem Radar, weil er noch nicht abschätzen kann, an wie vielen Rennen er teilnehmen wird. „Aber grundsätzlich brennt das Feuer und es macht Spaß“, sagte er Freitagabend in Sölden.

Der 29-jährige Salzburger machte im Februar bei den Winterspielen in Pyeongchang mit zwei Goldmedaillen seine Karriere rundum perfekt und setzte die letzten Mosaiksteinchen ins Erfolgspuzzle. Mit 13 Weltcupsiegen lieferte Hirscher 2017/18 die stärkste Saison seiner Laufbahn ab und schloss zu den Rekordleuten Hermann Maier und Ingemar Stenmark auf. Zum siebenten Mal in Folge gewann er den Gesamtweltcup, zum jeweils fünften Mal die Slalom- und Riesentorlauf-Kugel.

Wenn man alles gewinnt, können schon einmal die Ziele ausgehen. ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher hatte dennoch stark gehofft, dass ihm Hirscher als Athlet erhalten bleibt. „Er hat Freude am Wettkampf und Freude am Skifahren. Wenn ich Freude daran habe, mich mit anderen zu messen, wenn ich gesund bleibe, dann macht das Spaß, dann brauche ich mir kein großes Ziel aussuchen.“

Marcel Hirscher setzt auf Kontinuität in seinem Umfeld, auf beruflicher Seite begleiten ihn u.a. sein Trainer Michael Pircher und sein Presssprecher Stefan Illek seit Jahren. Auf privater kann er sich auf Laura verlassen. In vielen sportlich entscheidenden Momenten war sie an seiner Seite, so auch bei den Winterspielen in Südkorea, als Vater Ferdinand wegen seiner Flugangst fehlte. „Wenn sie hier ist, macht das Zuhause aus. Und dann ist Zuhause in dem Fall jetzt hier. Ich bin sehr dankbar“, sagte Hirscher damals.

Weiterhin sehen wird man an den Skipisten auch seinen Vater, den schnauzbärtigen Skilehrer „Ferdl“. Was das Erfolgsgeheimnis von Marcel sei? „Das liegt sicher in seiner Kindheit. Er ist auf der Alm aufgewachsen, er war immer koordinativ sehr gut. Das kommt ihm heute zugute“, berichtete Hirscher sen. Er habe seinem Kind nicht Skifahren beigebracht, damit es im Weltcup fahre, sondern wegen der Freude an der Bewegung.

Hirscher ist Absolvent der Hotelfachschule Bad Hofgastein. Sein erstes Weltcuprennen fuhr er am 17. März 2007 als Junioren-Weltmeister im Riesentorlauf in Lenzerheide. Er wird die ganze Karriere über von Atomic begleitet.