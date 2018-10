Tennis: Thiem ohne Mühe ins Paris-Achtelfinale 2 - Kommentar

Paris (APA) - Dominic Thiem sah sich das Spiel seines nächsten Gegners an und meinte: „Borna Coric spielt sehr gut, er ist nach seinem w.o. in Wien wieder fit.“ Der Platz in Paris sei langsam, das komme dem Kroaten entgegen, sagte der ÖTV-Daviscupper. „Es wird ein großer Kampf.“ Das Spiel beginnt am Donnerstag nicht vor 16.00 Uhr.