Weinstein soll 2002 eine 16-Jährige sexuell angegriffen haben

New York (APA/AFP) - In den USA sind neue Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein bekannt geworden. Eine aus Polen stammende Frau wirft Weinstein einen sexuellen Angriff im Jahr 2002 vor, als sie erst 16 Jahre alt war.

In einem am Mittwoch zu einer Zivilklage mutmaßlicher Weinstein-Opfer in New York hinzugefügten Dokument erklärt die Frau, den Filmproduzenten damals bei einer Veranstaltung ihrer Modelagentur in New York kennengelernt zu haben.

Weinstein habe sie kurz darauf zum Mittagessen eingeladen. Sein Fahrer habe die beiden dann aber nicht in einem Restaurant, sondern in Weinsteins Wohnung im Stadtteil Soho abgesetzt. Dort habe der Filmproduzent zunächst „aggressiv und bedrohend“ Sex von ihr verlangt und sie dann gezwungen, seine Genitalien zu berühren. In den folgenden Jahren habe Weinstein sie weiterhin belästigt.

Der Anwalt des früheren Filmmoguls wies die Vorwürfe entschieden zurück. „Die Behauptung ist absurd“, sagte Ben Brafman dem Branchenblatt „Variety“. Die Vorwürfe würden sich als „offenkundig falsch“ herausstellen - so wie es schon bei anderen Frauen der Fall gewesen sei, die sich als „Lügnerinnen“ erwiesen hätten.

Die ersten Vorwürfe sexueller Übergriffe und Gewalt gegen Weinstein waren vor einem Jahr laut geworden. Seither warfen ihm mehr als hundert Frauen derartige Taten vor, darunter Stars wie Salma Hayek, Angelina Jolie und Gwyneth Paltrow. Der Hashtag #MeToo wurde in diesem Zusammenhang zum Symbol für den Kampf gegen sexuelle Gewalt.