Kurz reist kommende Woche nach Serbien und in den Kosovo

Belgrad/Prishtina (Pristina)/Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist kommende Woche nach Serbien und in die Kosovo. Am Montag und Dienstag sind Treffen mit den Staatsoberhäuptern und den Regierungschefs in beiden Ländern geplant. Bei den Gesprächen wird es neben bilateralen Themen vor allem um den festgefahrenen Konflikt zwischen Serbien und seiner einstigen Provinz Kosovo und die EU-Annäherung gehen.

Zunächst reist Kurz am Montag nach Belgrad, wo Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic sowie mit der Regierungschefin Ana Brnabic am Programm stehen. Am Abend fährt der Bundeskanzler weiter in die kosovarische Hauptstadt Prishtina. Dort sind am Dienstag Treffen mit Präsident Hashim Thaci und Premier Ramush Haradinaj geplant.

Zuvor will der Bundeskanzler außerdem dem österreichischen Soldaten der KFOR-Truppen im Kosovo einen Besuch abstatten. 417 Bundesheers-Angehörige sind derzeit im Kosovo stationiert. Die KFOR ist seit dem Ende des Kosovo-Krieges 1999 für die Sicherheit im Land verantwortlich. Derzeit bemüht sich der Kosovo eine eigene Armee aufzubauen, was für heftige Kritik in Serbien sorgt.

Seine Reise will Kurz als „klares Zeichen der Unterstützung für die Länder des Westbalkans und ihren Annäherungsprozess an die EU“ verstanden wissen, wie es im Vorfeld aus dem Bundeskanzleramt hieß. Bei seinem Besuch will er nach eigenen Worten „zu weiteren Fortschritten im Dialog zwischen Belgrad und Prishtina ermutigen“. Denn dies sei die Grundvoraussetzung für eine EU-Mitgliedschaft. „Die EU ist erst vollständig, wenn die Staaten des Westbalkans Mitglieder der EU geworden sind“, sagte Kurz.

Der von der EU geleitete Dialog zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Prishtina liegt seit Anfang September auf Eis. Kurzzeitige Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei den mühsamen Verhandlungen haben sich zerschlagen. Vucic ließ ein vereinbartes Treffen mit Thaci in Brüssel kurzfristig platzen. Einen neuen Termin für die Fortsetzung der Gespräche gibt es nach wie vor nicht.

Im Sommer hatten die beiden Staatschefs eine mögliche Einigung auf „Grenzkorrekturen“ ins Spiel gebracht, um den jahrelangen Streit zu lösen. Serbien lehnt es nach wie vor ab, die 2008 verkündete Unabhängigkeit seiner einstigen Provinz anzuerkennen.

Die Vorschläge stießen aber sowohl im Ausland als auch innerhalb der beiden Länder auf Kritik. Befürchtungen wurden laut, dass eine Grenzänderung alte Wunden und Begehrlichkeiten in der gesamten Region wieder aufreißen könnten. Österreich nahm dazu eine pragmatische Position ein und hat betont, eine gemeinschaftliche Einigung der beiden Länder nicht blockieren zu wollen.

Beide Länder streben in die EU und werden dabei von Österreich, das derzeit den EU-Vorsitz führt, unterstützt. Serbien pocht darauf, dass bis Jahresende mindestens drei weitere Kapitel in den Beitrittsverhandlungen eröffnet werden. Bisher wurden insgesamt 14 Verhandlungskapitel eröffnet, zwei sind bereits abgeschlossen. Voraussetzung für einen EU-Beitritt ist allerdings die Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo.