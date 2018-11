Hohe Schadenkosten bremsen Rückversicherer Swiss Re

Zürich (APA/Reuters/dpa) - Natur- und von Menschen verursachte Katastrophen haben den Gewinn des Schweizer Rückversicherungskonzerns Swiss Re im dritten Quartal geschmälert. Wegen hoher Schadenzahlungen vor allem für Wirbelstürme in den USA und Japan stand nach neun Monaten unter dem Strich ein Nettoergebnis von 1,09 Milliarden Dollar (963,07 Mio. Euro), wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte.

Das ist unwesentlich mehr als nach der ersten Jahreshälfte. Vor einem Jahr war ebenfalls wegen hoher Schadenzahlungen allerdings noch ein Verlust zu Buche gestanden. Insgesamt hatte die Nummer zwei der Rückversicherungsbranche im Zeitraum Jänner bis September eine Schadenlast von 1,6 Milliarden Dollar zu stemmen.

„Nach einer langen Phase günstiger Schadenjahre von 2012 bis 2016 und den heftigen Naturkatastrophen im vergangenen Jahr scheint 2018 ein Schadenjahr zu werden, das man branchenüblich als ‚normal‘ kategorisieren würde“, erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler. Angesichts der steigenden Schadenlast scheine mit einem leichten Anstieg des Preisniveaus im Nichtleben-Geschäft in wichtigen Märkten eine Wendepunkt erreicht.

2017 hatten vor allem die Hurrikane „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ in den USA dem Konzern einen Neunmonatsverlust von 468 Millionen Dollar eingebrockt. In der ersten Jahreshälfte 2018 hatte Swiss Re bereits etwa eine Milliarde Dollar verdient. Im dritten Quartal schlugen die Schäden infolge der Taifune „Jebi“ und „Trami“ in Japan sowie durch Wirbelsturm „Florence“ in den USA teuer zu Buche. Hinzu kamen von Menschen ausgelöste Großschäden wie ein Beinahe-Dammbruch mit Überschwemmungen bei einem Staudamm-Projekt in Kolumbien und der Einsturz der Autobahnbrücke bei Genua.

~ WEB http://www.swissre.com/ ~ APA040 2018-11-01/07:43