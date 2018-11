Hurch-Hommage 2 - „Ich warte darauf, dass er irgendwann auftaucht“

Wien (APA) - APA: Sie hätten einen konventionelleren Weg für „Introduzione all‘oscuro“ wählen und viele Prominente zu Wort kommen lassen können, aber Ihre Hommage ist sehr persönlich geworden.

Solnicki: Jemand hat etwas sehr Enthusiastisches über den Film geschrieben und gesagt, dass er anders ist als die Biopics, die wir gewohnt sind. Dokumentationen erinnern oft an die Ereignisse im Leben einer Person, aber in meinem Film geht es darum, der Menschlichkeit dieser Person nahe zu kommen; wer diese Person war und was sie mochte. Ich bin sehr glücklich darüber, obwohl es für solche Filme sehr schwierig ist, einen Weg zum Publikum zu finden - selbst wenn man wirklich große Festivals wie Venedig und New York bekommt. Es ist ein sehr kleiner Film.

APA: Es ist ein sehr menschlicher Film.

Solnicki: Eine verlockende Möglichkeit wäre gewesen, Patti Smith, Tilda Swinton und Harry Belafonte und all die anderen berühmten Menschen, die Hans kannte, zusammenzutrommeln. Es wäre ein viel größerer Film gewesen, wie ein Netflix-Film über Hans Hurch. „Hans, der Pate des Punks“ oder so. Das wäre die belangloseste Huldigung. Es war sehr wichtig, dass der Film aus einem sehr aufrichtigen Gefühl der Liebe zu ihm gemacht wurde und in gewisser Weise ist es eine Antwort auf seine Postkarten.

APA: Erzählen Sie ein wenig von Ihrem Stil im Film. Er ist recht ungewöhnlich.

Solnicki: Alle meine Filme sind so, also ist das für mich nicht ungewöhnlich. Wien ist ein inspirierender Drehort. Ich hatte auch zufällig die Tonbandaufnahmen von Hans, die der Ausgangspunkt des Films waren. Durch den Klang seiner Stimme und die Elektrizität unserer Dynamiken entsteht eine Art von Heraufbeschwörung dieses Mannes.

APA: Es fühlt sich fast so an, als hätte er Ihnen eine Anleitung für Ihren Film im Film gegeben.

Solnicki: Absolut, weil er Dinge sagt, die so inspirierend und hilfreich sind. Auch wenn er sich auf meinen vorherigen Film „Papirosen“ bezieht.

APA: An einer Stelle sagt er vehement: „Nicht pervers genug.“ Damit meint er „Papirosen“.

Solnicki: Richtig. Es muss perverser sein oder es wird ein sentimentaler Familienfilm. Genau wie „Introduzione all‘oscuro“.

APA: Sie beginnen Ihren Film mit einem sehr ikonischen Bild, dem Wiener Riesenrad, und wechseln dann an sehr intime Schauplätze. Haben Sie Hans in Wien gesucht?

Solnicki: Teilweise schon. Ich ging an Orte, die Hans liebte, wie das Cafe Engländer. Gleichzeitig war ich sehr frei, die Stadt zu erleben. Zum Beispiel das Klangforum Wien. Das hat nichts mit Hans zu tun. Es hat mit meinem eigenen Interesse an Wien und seiner Musiktradition zu tun.

APA: Und das Bösendorfer-Geschäft?

Solnicki: Das auch. Die Menschen können hineinlesen, was immer sie wollen. Es ist gut, wenn die Leute denken, dass Hans Pianist war! Oder „Der Komponist Hans Hurch“, was ich irgendwo gelesen habe. Das ist schön, denn dann funktioniert der Film. Sie sehen die Gräber der Komponisten, und dann sehen Sie das Grab von Hans.

APA: Wir sehen die Gräber von Beethoven und Brahms.

Solnicki: Er liegt ganz in der Nähe von diesen Künstlern begraben. Das ist der Humor in dieser Szene. Sie sehen diese feierlichen Grabsteine und dann ist da Hans. Der Film spielt also für mich auf jeden Fall mit der Tatsache, dass etwas davon, wer Hans war, bestehen bleibt - was auch immer das bedeutet.

APA: Glauben Sie, dass er den Film mögen würde?

Solnicki: Sehr sogar. Etwas Seltsames ist mir passiert. Als ich nach Venedig reiste, um den Film zu präsentieren, rief ich ein Uber-Taxi, um zum Flughafen zu fahren, und als ich auf mein Telefon schaute, stand da: „Warten auf Hans, diese Reise zu akzeptieren“. Und niemand heißt in Südamerika Hans. Also war ich perplex. Dann hieß es: „Hans ist auf dem Weg.“

APA: Der Name Ihres Uber-Fahrers war Hans?

Solnicki: Ja! Und ich war auf dem Weg nach Venedig. Können Sie sich das vorstellen?

APA: Glauben Sie an Zeichen?

Solnicki: Ja, ich arbeite auch mit ihnen. Einen Film zu machen hat so viel mit diesen Dingen zu tun. Die Filme, die ich bisher gemacht habe, sind keine linearen Klassiker. Sie arbeiten vielmehr mit all diesen Schichten, die Zeichen hervorrufen. Wir bauen die Struktur durch Ausarbeiten des Materials und Ausprobieren verschiedener Möglichkeiten. Es ist wirklich unglaublich, wie schwierig das ist und wie stark es sich verändert. Sie starten einen Film auf die eine oder andere Weise und sehen, welche Dinge funktionieren und welche nicht. Sie suchen nach Zeichen und möglichen Situationen, also gingen wir natürlich ins Engländer. Manchmal denke ich, dass er noch am Leben ist und dass er sich einen Jux gemacht hat. Denn das ist die Art von Dingen, die er tun würde. Das ist seine Art von Humor. Sich nach Amalfi absetzen und der Welt erzählen, dass er gestorben ist. Ich wäre nicht überrascht, wenn das passiert wäre. Ich warte immer noch darauf, dass er irgendwann auftaucht. Das wäre die ultimative Performance.