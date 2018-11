Italien-Budget - Sorge in Athen vor Wiederholung der „Tragödie“

Athen (APA) - In Griechenland herrscht Angst vor dem Ausbruch einer italienischen Finanzkrise. Griechische Medien vermuten eine Wiederholung der „griechischen Tragödie“. In diesem gefährlichen „Poker“ zwischen Brüssel und Rom über den Euro seien die Ähnlichkeiten mit Griechenland offensichtlich, hieß es in Athen.

Das Onlineportal „financial press.gr“ etwa betonte, dass die italienische Regierung die sogenannte „Varoufakis-Serie“ wiederhole und Brüssel mit derselben „Erpressung“ wie vor drei Jahren gegen Athen reagiere. „Ist Italien das nächste Opfer nach Griechenland?“, titelte das Portal. Es verwies auf den früheren griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis, der sich auf dem Höhepunkt der griechischen Schuldenkrise gegen die Forderungen der internationalen Gläubiger gestellt hatte.

Die italienische Regierung scheine allerdings im Vergleich zu Griechenland vorbereiteter sein. Sowohl Lega als auch die fünf Sterne Bewegung seien traditionell Euroskeptiker. Es sei bekannt, dass der italienische Europaminister Paolo Savona über einen geheimen 80-seitigen Lira-Alternativplan verfüge, so der Artikel.

Wenn beide Seiten die Töne verschärfen, werde die seit langem schwelende italienische Krise zu einer neuen griechischen Finanzkrise. Die italienische Krise sei für Griechenland sehr riskant. Man könnte mit Sicherheit sagen, dass bei einer eventuellen italienischen Krise Griechenland den ersten Kollateralschaden erleiden werde, hieß es.

So verwies etwa der stellvertretende Gouverneur der Bank von Griechenland, Yiannis Mourmouras, darauf, dass die Krise in Italien verantwortlich für den Anstieg der Renditen für griechische Anleihen sei. Mourmouras nannte unlängst bei einer Rede vor Investoren in London einen Anstieg der griechischen Renditen um 20 Prozent. Er sagte, dass „dies durch das erhöhte politische Risiko in Italien als Folge des jüngsten Konflikts Brüssels mit der Koalition der populistischen Parteien mit einer deutlichen anti-europäischen Orientierung hinsichtlich des Vorschlags für ein expansives Budget für das kommende Jahr verursacht wurde“, wie die griechischen Medien berichteten.

Italien sei der zweitgrößte Schuldner Europas, dennoch verfüge das Land im Gegensatz zu Griechenland über eine große Wirtschaft, wird betont. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone könne nicht einfach zusammenbrechen. Der Grund sei offensichtlich: In einem solchen Fall würde auch die Eurozone „zusammenbrechen“, hieß es in der e-Finanzzeitung „voria.gr“.