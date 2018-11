Neue Bücher - Kokoschka, Harnoncourt und Wittgenstein

Wien (APA) - Opulentes Essay vom Kokoschka-Fan: Görner und der „Jahrhundertkünstler“

Rüdiger Görner ist Kokoschka-Fan. Das versucht der österreichische, in London tätige, Literaturprofessor in seinem neuen Buch „Oskar Kokoschka. Jahrhundertkünstler“ auch gar nicht zu verhehlen. Mehr opulentes Essay als geordnete Biografie fußt der Band zwar auf umfassenden Recherchen, aber auch auf offenkundiger persönlicher Liebe, was auch stilistisch in blumiger Dringlichkeit spürbar wird - und mitunter in theoretische Zirkulationen abgleitet, denen man nicht immer ganz einfach folgen kann. „Klar erkennt Kokoschka, dass die Abspaltung dessen, was eine bestimmte Zivilisation für rational hält, von Sinnlichkeit, Phantasie und Gefühl, dieses auf den Vorsokratiker Demokrit zurückgehende erkenntnispsychologische Verhängnis letztlich den Ruin des Menschen bedeute“, heißt es da etwa zur Erläuterung von Kokoschkas Kritik an der Schule.

Auch die Chronologie ist kein zuverlässiger Begleiter durch diesen mit fast jugendlich anmutender Begeisterung unternommenen kulturhistorischen Parforceritt, sie wird von ausführlichen Exkursen durchbrochen und von üppigen Textquellen durchkreuzt. Goerner malt das Bild seiner Kokoschka-Erkundung mit dickem Pinselstrich, verbringt mehr Zeit mit Deutungen als mit Anekdoten und scheut dabei auch vor den zahlreichen Widersprüchen im Wesen und der langen Biografie des Künstlers nicht zurück. Sie zwingen zum Innehalten in der Schwärmerei - und sorgen deshalb für die interessantesten Facetten des Buches.

(„Oskar Kokoschka. Jahrhundertkünstler“ von Rüdiger Görner. Zsolnay Verlag, 350 Seiten, 28,80 Euro. ISBN: 978-3-552-05905-4)

*

Die Geschichte vom Niki und die Weisheit des Maestro: Harnoncourts „Familie“

„NH = ich = Niki....viel Vergnügen“, notierte Nikolaus Harnoncourt zu den Aufzeichnungen für sein „Familienbuch“, die er ab 2011 auf Drängen seiner Enkel zu Papier brachte. Zweieinhalb Jahre nach dem Tod des Ausnahmedirigenten hat seine Witwe Alice nun diese privaten Schriften in Buchform veröffentlicht. Im Sinne ihres Mannes, schreibt sie im Vorwort, halte sie sich an den „Urtext“. Dass dieser auch mit zahlreichen von Harnoncourt mit spitzen Bemerkungen versehenen Bildern, mit Skizzen und Karikaturen des auch zeichnerisch äußerst begabten steirischen Adelssohnes aus seinen Schulheften einhergeht, bedeutet ein besonderes Vergnügen.

Dass Nikolaus Harnoncourt, der als Dirigent die musikalische Vergangenheit bis ins hohe Alter mit jugendlichem Blick frisch zu entdecken wusste, auch über seine Lebensgeschichte, sowie die seiner Vorfahren, mit einem direktem Zugriff auf das Wesentliche, mit Augenzwinkern bei großer Quellentreue und mit hoher Anschaulichkeit zu schreiben wusste, mag dagegen wenig überraschen. „Platsch - sie drehte den Kübel um und das ganze Wasser klatschte auf den kleinen nackten Buben...“, beginnt er seine Erzählung. Der nackte Bub ist er, die beschriebene Praxis war der letzte Ausweg seiner Mutter, sein stundenlanges, scheinbar grundloses Brüllen zu beenden. Sein erstes Wort sei „Nein“ gewesen. Auf dem Fuße folgt auf die Anekdote die künstlerische Metaebene: „Warum kennt die Kunst kein Ja? Sofort würde es Kitsch. Sie kennt nur das Nein, die große Frage, den tieferen, furchtbaren Einblick. Echte Kunst ist ja auch deshalb immer Opposition.“ Beim Lesen merkt man fast erschrocken, wie sehr Harnoncourt fehlt.

(„Meine Familie“ von Nikolaus Harnoncourt und Alice Harnoncourt. Residenz Verlag, 240 Seiten, 26 Euro, ISBN: 978-3-7017-3465-8)

***

Wittgenstein und seine Geschwister: Eine staunenswerte Parallelwelt in Briefen

Er habe lange keine Musik mehr gehört, schreibt Ludwig Wittgenstein im Jahr 1947 aus Cambridge an seine Schwester Helene. Er sehne sich nach Schumann, werde aber von einem „elenden Geklimper (meist Beethoven) SEHR gestört“, das zwei Stockwerke unter seinem Zimmer stattfinde. Ein Detail, das schmunzeln macht wie so viele in einem Band, der in eine erstaunliche Parallelwelt mitten in Wien entführt. Das Hause Wittgenstein, der Umgang der fünf Geschwister, wie er in ihrem Briefwechsel offenbart wird, gehorcht seinen eigenen Gesetzen, ist Idealen hörig, kultureller, kreativer, vor allem aber moralischer Natur, die als in sich vollständig abgeschlossene Blase funktionieren. Immer wieder Musik, man spielt vierhändig und tauscht sich brieflich darüber aus, man teilt die bitteren „Enttäuschungen“ über die jüngste Reiselektüre oder richtet sich gegenseitig das Selbstbewusstsein gerade. Bei Ludwig war davon ohnehin reichlich vorhanden. „Freilich, ich muss es zugeben, meine Größe setzt mich oft selbst in Staunen & ich kann sie nicht fassen trotz der enormen Größe meines Fassungsvermögens“, berichtet er in einem kurzen Brief 1934.

Aber nicht nur Schöngeistiges und Persönliches wird in den Briefen der Geschwister verhandelt - mit wachsamem Augen entdeckt man vor allem in den spärlich mit Briefen versehenen Jahren der NS-Zeit auch zeitgeschichtlich Interessantes. So stellt Ludwig 1938 seinem Bruder Paul gegenüber klar, dass er sich am „Gesuch“ nicht beteiligen werde, „aber von seiner Berechtigung für euch überzeugt bin“. Mit dem „Gesuch“ versuchte man den NS-Machthabern gegenüber klarzustellen, dass die Geschwister Wittgenstein trotz einiger jüdischer Vorfahren unmöglich von Volljuden abstammen konnten, weil sie so vornehm aussahen. Das Gesuch wurde - nach erheblichen finanziellen Zuwendungen - denn auch gebilligt. Ludwig, der notorische Querkopf der Familie - und in England ohnedies in Sicherheit - wollte damit nichts zu tun haben. Der von Brian McGuiness und Radmila Schweitzer herausgegebene Briefband ist ergänzt um Auszüge aus der „Nonsense Collection“ der beiden Brüder, sowie um eine Reihe von Fotos.

(„Wittgenstein. Eine Familie in Briefen“ von Brian McGuinness und Radmila Schweitzer (Hrsg), 384 Seiten, 29,90 Euro, ISBN: 978-3-7099-3445-6)