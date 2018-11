Dreister Einschleichdieb in Oberösterreich festgenommen

Mattighofen (APA) - Die Polizei hat einen dreisten Einschleichdieb ausgeforscht, der am Dienstag in Mattighofen (Bezirk Braunau) einen pflegebedürftigen 87-jährigen Pensionisten bestohlen hatte. Der zunächst Unbekannte hatte in der Mittagszeit einfach das nicht versperrte Haus des betagten Mannes betreten, sich seelenruhig umgesehen und schließlich alle Geldscheine aus der Brieftasche seines Opfers genommen.

Zum Pensionisten, der hilflos in seinem Krankenbett lag, meinte der Mann nur, er habe Hunger. Ein Überwachungsvideo zeigte den Verdächtigen später, wie er sich mit einem Taxi nach Mattighofen chauffieren ließ und sich von der Beute in einem Handyshop ein neues Mobiltelefon kaufte. Die Polizei konnte den Mann am Mittwoch knapp 24 Stunden nach der Tat anhalten und festnehmen.

Bei dem Dieb handelt es sich um einen 27-jährigen arbeitslosen Rumänen. Seine Mutter hat den Schaden inzwischen gutgemacht und das gestohlene Geld zurückbezahlt. Der Mann wird angezeigt.