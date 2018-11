Feinschmeckermesse „Genuss Burgenland 2018“ am Wochenende in Oberwart

Oberwart (APA) - Im südburgenländischen Oberwart findet am Wochenende zum zwölften Mal die Feinschmeckermesse „Genuss Burgenland“ statt. Insgesamt 183 Betriebe - 30 mehr als im Jahr zuvor - präsentieren am Samstag und am Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr in der Messehalle sich und ihre Produkte. Der Fokus liegt auf der Qualität der Produkte und auf der Regionalität, so Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ).

„Das Burgenland ist reich an besonderen typischen landwirtschaftlichen Produkten, die das ganze Land von Norden bis Süden kennzeichnen und in dieser Ausprägung und Qualität so nur im Burgenland vorkommen. Wir sind deshalb im Interesse unserer kleinstrukturierten Betriebe bestrebt, diese regionale Spezialitäten in einer optimalen Agrar-Tourismus-Symbiose intensiv zu forcieren, dafür entsprechend faire Preise zu erzielen und damit die Landwirtschaft im Burgenland auch in Zukunft am Leben zu erhalten“, meinte Dunst.

Die „Genuss Burgenland“, die heuer vom gleichnamigen Verein als strategischer Partner unterstützt wird, sei nicht mehr „nur“ eine Messe für die Region, sondern ein wichtiger nationaler und internationaler Kulinarik-Treffpunkt, hieß es in einer Aussendung. Mitglieder des Vereins sind das Land Burgenland, die Wirtschaftskammer sowie die Landwirtschaftskammer und der Burgenland Tourismus. „Unser zentraler Auftrag ist es, das Burgenland als Genuss- und Bioland mit hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten zu fairen Preisen zu präsentieren. Darüber hinaus wird Bewusstseinsarbeit geleistet, wo die Wertschätzung dieser regionalen Produkte im Vordergrund steht“, erläuterte Vereinsobmann Engelbert Rauchbauer.