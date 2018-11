Pkw-Lenker prallte in NÖ gegen fahrendes Sattelkraftfahrzeug

Aschbach (APA) - Ein 59-jähriger Pkw-Lenker aus Bulgarien ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Aschbach (Bezirk Amstetten) verletzt worden. Der Mann dürfte an einer Kreuzung ein Verkehrszeichen missachtet haben und prallte mit der linken Frontseite seines Wagens gegen ein fahrendes Sattelkraftfahrzeug, teilte die Polizei NÖ heute, Donnerstag, mit.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Amstetten geflogen.