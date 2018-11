14- und 15-jährige Burschen in Linz überfallen und beraubt

Linz (APA) - In Linz sind am Mittwochabend zwei Mal Jugendliche überfallen worden. Zunächst wurde am Hauptplatz gegen 19.50 Uhr ein 15-jähriger Bursch von drei Unbekannten bedroht und beraubt. Um 23.30 haben dann gleich fünf Täter beim BRG solarCity einen 14-Jährigen zur Herausgabe seiner Jacke und seines Rucksacks gezwungen. Laut Polizei dürfte kein Zusammenhang zwischen den Vorfällen bestehen.

Im ersten Fall verlangten die drei Täter Geld. Als der junge Mann nichts herausrücken wollte, untermauerten die Angreifer ihre Forderung mit einem Messer. Einer der Räuber packte den 15-Jährigen zudem am Hals. Der gab den Tätern schließlich zehn Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Das Opfer beschrieb die Räuber als 16 bis 20 Jahre alt und vermutlich Ausländer. Sie sprachen deutsch.

Beim zweiten Vorfall bedrohte die fünfköpfige Bande ihr Opfer mit zwei Klappmessern und drei Softgun-Pistolen. Nachdem der 14-Jährige Rucksack und Jacke übergeben hatte, flüchteten die Täter. Sie waren allesamt mit dunklen Kapuzenpullis und dunklen Hosen bekleidet, ihre Gesichter waren mit Tüchern oder Ähnlichem verhüllt. Eine Fahndung verlief negativ. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.