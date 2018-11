Radfahrer in Tirol von Auto gerammt - Pkw-Lenker beging Fahrerflucht

Kirchdorf in Tirol (APA) - Ein 44-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend auf der Loferer Straße (B178) in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) von einem Auto gerammt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Deutsche auf das Bankett geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der unbekannte Pkw-Lenker machte sich aus dem Staub.

Zu dem Unfall kam es kurz nach 21.30 Uhr. Der Radfahrer war laut Polizei vorschriftsmäßig ausgerüstet. Der Schwerverletzte wurde in das Krankenhaus nach St. Johann eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Erhebungen zur Ausforschung des Pkw-Lenkers waren im Gange.