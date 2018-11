28-Jährige stürzte auf Bauernhof vier Meter durch Futterluke ab

Saalbach-Hinterglemm (APA) - In Saalbach-Hinterglemm (Pingzau) ist am Mittwoch eine 28-jährige landwirtschaftliche Helferin vom Heuboden eines Gehöfts vier Meter tief durch eine offene Futterluke abgestürzt. Die Frau prallte auf dem Betonboden des Stalls auf und blieb mit schweren inneren Verletzungen liegen.

Ihr gelang es aber, ihren Lebensgefährten per Handy zu erreichen. Dieser alarmierte umgehend die Rettung. Die Frau wurde nach der Versorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber „Alpin Heli 6“ in das Krankenhaus nach Zell am See geflogen.