Nach gut zehn Jahren wieder Direktflüge zwischen Skopje und Athen

Skopje/Athen (APA) - Die Linienflüge zwischen Skopje und Athen werden am (heutigen) Donnerstag nach gut zehn Jahren wieder aufgenommen. Eine erste Maschine von Aegean Airlines wird in Skopje laut Flugplan am späten Nachmittag erwartet. Zur Einstellung der Direktflüge war es gekommen, nachdem der Flughafen von Skopje im Jahr 2007 in „Alexander der Große“ unbenannt worden war.

Im Zuge der Bemühungen um die Lösung des langjährigen Namensstreits mit Griechenland hatte die mazedonische Regierung Anfang Februar beschlossen, den Namen des Airports von „Alexander der Große“ in „Internationaler Flughafen von Skopje“ zu ändern. Aus dem Flughafengebäude wurde im März auch eine Statue von Alexander dem Großen entfernt. Sie stand dort seit 2011. Alexander der Große, König des antiken Makedonien, hatte im 4. Jahrhundert v. Chr. ein hellenisch geprägtes Weltreich errichtet.

Skopje und Athen hatten am 17. Juni die Vereinbarung zur Lösung des langjährigen Namensstreits unterzeichnet. Mazedonien soll künftig den Namen Nord-Mazedonien tragen. Im mazedonischen Parlament ist derzeit das Verfahren zur entsprechenden Verfassungsänderung im Gang. Mit ihrem Abschluss wird in der zweiten Jännerhälfte gerechnet.