Übungen mit Luftdruckpistole sorgten in Linz für Cobra-Einsatz

Linz (APA) - Zielübungen eines 18-jährigen Mannes mit seiner Luftdruckpistole in Linz-Urfahr haben am Mittwochabend zu einem Einsatz der Cobra geführt. Eine Frau hatte in einer Wohnsiedlung Schüsse vernommen, aus einem offen stehenden Fenster den Lauf einer Waffe gesehen und die Polizei alarmiert. Diese rückte mit mehreren Streifenwagen an und zog sicherheitshalber das Einsatzkommando hinzu.

Die Wohnung und der Schütze wurden rasch ausgeforscht. Der 18-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mit einer Luftdruckpistole auf eine von ihm gehaltene Dose geschossen hat. Er habe dabei aber niemanden gefährden wollen. Die Polizei stellte die Waffe samt Zubehör sicher. Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.